Ντόναλντ Τραμπ: Μεσίστιες για μία εβδομάδα οι σημαίες στις ΗΠΑ για την Ντόλι Πάρτον

Εντολή να κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στο Truth Social, κάνοντας λόγο για μία «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους».

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Οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 18:00 της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Το «αντίο» του Τραμπ στην Ντόλι Πάρτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε η μουσική και η προσωπικότητά της σε εκατομμύρια ανθρώπους.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει», έγραψε ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της μία τεράστια μουσική και κοινωνική παρακαταθήκη.

Η «βασίλισσα» της κάντρι συνδέθηκε με παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You», ενώ διακρίθηκε και για το πολυετές φιλανθρωπικό της έργο.