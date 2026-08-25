Φίλος του Δημήτρη Κόκοτα στο DEBATER: «Πάντα θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελο» – Βίντεο από τα τελευταία live

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ένας φίλος του Δημήτρη Κόκοτα από τα μαθητικά του χρόνια, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στην Κηφισιά, μιλάει στο DEBATER για τον άνθρωπο που γνώρισε από παιδί και δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ.

Όπως τον θυμάται, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένα χαμογελαστό παιδί που ξεχώριζε για την παρουσία και το ταλέντο του ήδη από τα σχολικά του χρόνια.

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«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένα χαμογελαστό παιδί. Ήταν η ψυχή του σχολείου μας. Τραγουδούσε στις εκδηλώσεις και γινόταν πανικός», λέει χαρακτηριστικά στο DEBATER.

«Ήταν η ψυχή του σχολείου μας»

Ο φίλος του ήταν λίγα χρόνια μικρότερος από τον Δημήτρη Κόκοτα, ωστόσο η σχέση τους παρέμεινε ζωντανή και μετά το τέλος των μαθητικών τους χρόνων.

Οι αναμνήσεις από τη γειτονιά, το σχολείο και τις εκδηλώσεις στις οποίες ο μετέπειτα γνωστός τραγουδιστής κέρδιζε τους πάντες με τη φωνή και την ενέργειά του παραμένουν ανεξίτηλες.

Για εκείνον, ο Δημήτρης Κόκοτας δεν ήταν μόνο ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης. Ήταν πρωτίστως ο φίλος με τον οποίο μεγάλωσαν στην Κηφισιά και το χαμογελαστό παιδί που έδινε ζωή σε κάθε σχολική γιορτή.

Η συγκινητική ανάμνηση από ένα από τα τελευταία live

Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανακαλεί και μία από τις τελευταίες φορές που συνάντησε τον Δημήτρη Κόκοτα, κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής του.

«Ήταν ένα από τα τελευταία του live. Μου έδωσε το χέρι του. Πού να φανταζόμουν ότι ήταν από τις τελευταίες φορές που τον έβλεπα…», εξομολογείται στο DEBATER.

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Η στιγμή αυτή απέκτησε εκ των υστέρων ξεχωριστή σημασία, καθώς έμελλε να αποτελέσει μία από τις τελευταίες προσωπικές τους συναντήσεις.

«Η οικογένειά του στάθηκε δίπλα του σαν βράχος»

Ο παλιός φίλος του τραγουδιστή αναφέρθηκε και στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία παρέμεινε σταθερά στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς περιπέτειας της υγείας του.

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«Η οικογένειά του στάθηκε δίπλα του σαν βράχος μέχρι και τα τελευταία λεπτά της ζωής του. Πάντα είχαν την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει», αναφέρει συγκινημένος.

Ο αποχαιρετισμός του προς τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε εικόνες και αναμνήσεις από μία ολόκληρη ζωή ήταν λιτός, αλλά βαθιά προσωπικός:

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«Καλό ταξίδι, Ντίμη μας. Πάντα θα σε θυμόμαστε με το χαμόγελο».

Η δύσκολη μάχη του Δημήτρη Κόκοτα

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μακρά νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

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Η περιπέτεια της υγείας του είχε αρχίσει στις 28 Μαρτίου 2024, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US», στο οποίο συμμετείχε μαζί με την Τραϊάνα Ανανία.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέμεινε νοσηλευόμενος για σχεδόν δυόμισι χρόνια, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Γεννημένος στις 14 Δεκεμβρίου 1968 στην Αθήνα, ο Δημήτρης Κόκοτας μεγάλωσε στην Κηφισιά και ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, μεταξύ των οποίων η Μαρινέλλα, ο Πασχάλης Τερζής, ο Βασίλης Καρράς, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, η Μαντώ και ο πατέρας του.

Με τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, απέκτησαν το 2011 την κόρη τους, Ριάνα.

Δείτε βίντεο από τα τελευταία live του Δημήτρη Κόκοτα

Στο βίντεο που παρουσιάζει το DEBATER καταγράφεται μια από τις τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις του Δημήτρη Κόκοτα, με τον τραγουδιστή επί σκηνής να ερμηνεύει το τραγούδι «Ανεμώνα».