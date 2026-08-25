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Τραγωδία στο Κουφονήσι: Νεκρή γυναίκα μετά από βουτιά στη θάλασσα

Η γυναίκα επέβαινε σε εκδρομικό σκάφος που βρισκόταν στο Κάτω Κουφονήσι. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο Ιατρείο του νησιού.

Τραγωδία στο Κουφονήσι: Νεκρή γυναίκα μετά από βουτιά στη θάλασσα
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στο Κάτω Κουφονήσι. / Πηγή: Naxos Times
DEBATER NEWSROOM

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) στο Κουφονήσι, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από βουτιά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του τοπικού μέσου Naxos Times, η γυναίκα επέβαινε σε εκδρομικό σκάφος που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Κάτω Κουφονήσι στις Κυκλάδες και βούτηξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

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Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με σκάφος στην προβλήτα του Κουφονησίου.

Δεν απέδωσαν οι προσπάθειες ανάνηψης

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία.

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