Τραγωδία στο Κουφονήσι: Νεκρή γυναίκα μετά από βουτιά στη θάλασσα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (25/8) στο Κουφονήσι, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από βουτιά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του τοπικού μέσου Naxos Times, η γυναίκα επέβαινε σε εκδρομικό σκάφος που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο Κάτω Κουφονήσι στις Κυκλάδες και βούτηξε στη θάλασσα για να κολυμπήσει.

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Υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με σκάφος στην προβλήτα του Κουφονησίου.

Δεν απέδωσαν οι προσπάθειες ανάνηψης

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιατρείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση με περισσότερα στοιχεία.