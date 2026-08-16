Ασπρόπυργος: Πυροβολισμοί με καραμπίνα σε γλέντι – Τραυματίστηκαν 25χρονος και 14χρονος

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/08) στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 25χρονος και ένας 14χρονος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00, κατά τη διάρκεια γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, όταν ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ ατόμων.

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Δύο άνδρες φέρονται να άνοιξαν πυρ με καραμπίνα

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες άνοιξαν πυρ με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 25χρονος.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε και ένας 14χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τους δράστες

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.