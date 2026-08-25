ΑΕΚ – Λέφσκι: Ραντεβού με την Ιστορία και τα 40 εκατ. ευρώ – Οι πιθανές ενδεκάδες

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (26/8, 22:00) τη Λέφσκι Σόφιας, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας.

Η Ένωση απέχει μία νίκη από την πρόκριση στη League Phase του Champions League, εκεί όπου την περιμένουν ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, αλλά και έσοδα που υπολογίζονται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για ένα πραγματικό «ραντεβού με την Ιστορία» για την ΑΕΚ, η οποία έχει συμμετάσχει μόλις μία φορά στους ομίλους ή στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κατά τα τελευταία 19 χρόνια, τη σεζόν 2018/19.

Επικίνδυνη και αήττητη η Λέφσκι

Η ρεβάνς κάθε άλλο παρά εύκολη αναμένεται, καθώς η Λέφσκι απέδειξε και στο πρώτο παιχνίδι ότι διαθέτει μία ιδιαίτερα επικίνδυνη και συμπαγή ομάδα.

Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας παραμένει αήττητη σε 12 αγώνες από την έναρξη της σεζόν, έχοντας καταγράψει δέκα νίκες και δύο ισοπαλίες.

Η μία από αυτές ήταν το 0-0 απέναντι στην ΑΕΚ στη Σόφια, ενώ η άλλη είχε σημειωθεί στην πρεμιέρα της περιόδου με αντίπαλο την Μπάνια Λούκα, πριν από περίπου 45 ημέρες.

Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα για τον καταρτισμό της ενδεκάδας και έχει όλους τους βασικούς ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του.

Αντίστοιχα, χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά ζητήματα αναμένεται να παρατάξει τη Λέφσκι και ο Ισπανός τεχνικός της, Χούλιο Βελάθκεθ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Κάιρινεν, Μάγερ, Κοϊτά, Ζίνι, Γιόβιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ, Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες, Μουμπάρακ, Τρέτσιν, Όκο-Φλεξ, Σερζίνιο, Μπάλα, Ρεϊνάλντο.