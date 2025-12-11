Φοινικούντα: Στον εισαγγελέα ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας – “Είναι χάλια, δεν καταλαβαίνει γιατί κατηγορείται” λέει ο δικηγόρος του 33χρονου

Ενώπιον του εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο μετά στις 10 το πρωί σήμερα Πέμπτη 11/12 ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του, που συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Οι δύο άνδρες που θεωρούνται ως οι ηθικοί αυτουργοί του στυγερού εγκλήματος και κρατούνταν στον 7ο όροφο στη ΓΑΔΑ, σήμερα το πρωί μετήχθησαν στην Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης εναντίον τους.

Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν στην Καλαμάτα, όπου θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή εκεί, ώστε να απολογηθούν, με πιθανότερο ενδεχόμενο οι συνήγοροί τους να ζητήσουν προθεσμία, για να ενημερωθούν για το σύνολο της ογκώδους δικογραφίας.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, τόσο ο ανιψιός του θύματος όσο και ο επιχειρηματίας φίλος του αρνούνται την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Πάντως, τα ίδια άτομα, εκτός από τη δολοφονία, φέρεται να εμπλέκονται -ως ηθικοί αυτουργοί- και στην απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στις 7 Σεπτεμβρίου.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού, “ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν”.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Βέρρα, “δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρόλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους“.

“Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια” κατέληξε ο δικηγόρος του 33χρονου.

Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος

Παρά τις νέες συλλήψεις, που έγιναν σχεδόν 2,5 μήνες μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, η υπόθεση θρίλερ δεν έχει κλείσει, καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Πρόκειται για άτομο, που σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται στη Γερμανία για αναψυχή και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμερα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του.

Το τρίτο αυτό άτομο φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε τον 22χρονο, που αρχικά θεωρείτο συνεργός στη διπλή δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Όσον αφορά στον φυσικό αυτουργό, όπως μετέδωσε το Mega το πρωί της Πέμπτης, φυσικός αυτουργός θεωρείτο ο 22χρονος ο οποίος φέρεται να είχε… κολυμπήσει από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ωστόσο, ο άνδρας αυτός φέρεται πλέον να θεωρείται συνεργός.

Σύμφωνα με το Star, τις ανακριτικές αρχές, ο φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από δίμηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σημειώνεται πως τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών ατόμων εκδόθηκαν αφού προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους από καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, από την ανάλυση των διαθηκών του θύματος αλλά και από τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εντάλματος, ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση στον συνεργό, ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που ήδη κρατούνται στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας, εκτός του ότι ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.

Το χρονικό του φονικού και τα στοιχεία που “έκαψαν” τον ανιψιό

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ, σκότωσε με δύο σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και με άλλες τρεις τον 60χρονο επιστάτη της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει για να σωθεί.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη ήταν ο μοναδικός επιζών από το μακελειό και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας.

Η εκδοχή της ληστείας δεν είχε πείσει τις Αρχές, που όλο αυτό το διάστημα έκαναν διεξοδική έρευνα για να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Στο μικροσκόπιο είχε μπει και η χειρόγραφη διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος την είχε συντάξει τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων στον αγαπημένο του ανιψιό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά.

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αρχικά είχε βρεθεί και εκείνη στο στόχαστρο των κατηγοριών καθώς την είχε αποκληρώσει από την τελευταία διαθήκη του ο 68χρονος, κατήγγειλε πως δέχτηκε απειλές μαζί με τη δικηγόρο της, καθώς από την πρώτη στιγμή πίστευε πως άτομο από την οικογένεια είναι ο δολοφόνος του θείου της.

Όπως προέκυψε, λοιπόν, από την ενδελεχή έρευνα των Αρχών, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του, για να κληρονομήσει την περιουσία του.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε το Mega, λίγο μετά την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, ο ανιψιός επέστρεψε στη Φοινικούντα και άρχισε να πουλάει τα σπίτια που του άφησε ο θείος, ακόμη και το πατρικό του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, “σκότωσε” δύο ακίνητα και το ίδιο επιχείρησε να κάνει με ακόμη οκτώ.

Το γεγονός ότι τα έδινε όσο-όσο, σε συνδυασμό με τα κινητά των εμπλεκομένων στην υπόθεση που μίλησαν, “έκαψαν” τον νεαρό.

Πληροφορίες του Mega ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν “βιαστικές” έως και “περίεργες” τις κινήσεις του ανιψιού, καθώς φαινόταν ότι έκλεινε παλιούς ή νέους λογαριασμούς, ή μπορεί να συγκέντρωνε χρήματα για να διαφύγει στο εξωτερικό, γιατί από τη στιγμή που έχει συλληφθεί δεν μπορεί να εξαργυρώσει αυτά που κληρονόμησε.

Κομβικό ρόλο στις έρευνες έπαιξαν και τα κινητά που «μίλησαν» και πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, αναρτημένα μηνύματα και επικοινωνίες σε συνδυασμό με τον πρωταγωνιστή που μίλησε έδειξαν τους ηθικούς αυτουργούς.