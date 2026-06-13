Οι εγκληματολογικές έρευνες ρίχνουν φως στη διπλή δολοφονία στο Αίγιο – Σήμερα η κηδεία της 54χρονης και του γιου της, απολογείται ο 65χρονος

Στο γραφείο της ανακρίτριας βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο. Την ίδια στιγμή θα τελείται η κηδεία των δύο θυμάτων με τα ερωτήματα για το πως τελέστηκε το έγκλημα να παραμένουν.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών ερευνών που εκτιμάται ότι θα φωτίσουν παραπάνω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η διπλή δολοφονία. Σύμφωνα με το tempo24news, o 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το αποτρόπαιο έγκλημα θα κληθεί σήμερα το πρωί να αποδείξει ενώπιον της ανακρίτριας τους ισχυρισμούς του πως δεν έχει καμιά σχέση με τη δολοφονία.

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Μάλιστα, αναμένεται να απολογηθεί με υπόμνημα. Στις 11.30, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από τα δικαστήρια του Αιγίου, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετούν την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγιάλειας.

;Όσον αφορά την έρευνα των αρχών, ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο και αναμένονται οι απαντήσεις των εργαστηρίων αν έχει εντοπιστεί πυρίτιδα στο σώμα του 65χρονου κατηγορουμένου. Επίσης οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα από γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τα νύχια της 54χρονης για να διαπιστωθεί αν υπήρξε πάλη με τον 65χρονο πριν η ίδια πέσει νεκρή.

Ο κατηγορούμενος, πάντως, βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, για την άγρια δολοφονία της γυναίκας και του 26χρονου γιου της.

Ο 65χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στο διπλό έγκλημα και υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Ισχυρίζεται ότι την ώρα που έγινε το διπλό φονικό, αυτός κοιμόταν και δεν κατάλαβε το παραμικρό.

Απλά όταν ξύπνησε αντίκρισε τους δύο νεκρούς.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, αναμένεται να αναδείξει τις ελλείψεις που, κατά την άποψή της, παρουσιάζει η δικογραφία, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κρίσιμες ιατρικές και επιστημονικές αναλύσεις. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται εν αναμονή των τελικών πορισμάτων των εγκληματολογικών εργαστηρίων.