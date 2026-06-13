Αίγιο: Στη φυλακή ο 65χρονος Ιταλός μετά την απολογία του για την διπλή δολοφονία

Κρίθηκε προφυλακιστέος ο 65χρονος Ιταλός, έπειτα από την απολογία του στον ανακριτή για την διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο στο Αίγιο.

Ο 65χρονος κατηγορούμενος, μετά την πολύωρη απολογία του το Σάββατο (13/06), οδηγείται στη φυλακή για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, για την οποία ο Ιταλός επιμένει ότι δεν έχει ανάμειξη,

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Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου, ο 65χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε τίποτα την ώρα του φονικού διότι κοιμόταν. Ειδικότερα, μιλώντας στους αστυνομικούς, ο Ιταλός υποστήριξε ότι κοιμόταν μέσα στο σπίτι, και όταν ξύπνησε βρήκε την 54χρονη και τον 26χρονο νεκρούς, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Η συνήγορος του μιλώντας στο Mega υποστήριξε ότι είναι αθώος ο πελάτης της και ότι θα φανεί όταν θα ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων.

«Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ότι ο πελάτης μου είναι αθώος», είπε, προσθέτοντας πως «έχει παραδώσει απολογητικό υπόμνημα και ταυτόχρονα απάντησε σε περισσότερες σελίδες ερωτήσεων», ανέφερε η Μαρία Ιατροπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Είμαστε σε αναμονή διάφορων εξετάσεων, όπως τοξικολογικών. Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη. Ζητάμε να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνομιλίες και τι γινόταν. Το πιο σημαντικό είναι να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων.

Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για να πούμε κομμάτι της απολογίας. Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων. Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και έχει βοηθήσει την έρευνα. Το σπίτι δεν είναι 54 τετραγωνικά, οι μαχαιριές δεν έχουν θόρυβο. Ουρλιαχτά μπορεί να μην ακούστηκαν».