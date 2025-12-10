«Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι» – Ξεσπάει η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που καταγγέλλει απειλές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις την Τετάρτη 10/12 στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Συγκεκριμένα, μετά τις νέες συλλήψεις η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ Αμαλία Τομαρά ανέφερε πως δεν θα ηρεμήσει αν δεν υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.

«Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και συγκινημένη, δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό. Μόνοι μας παλεύαμε, έχω να κοιμηθώ δύο μήνες. Ήταν άφαντοι οι δύο κύριοι αυτοί και μου απαίτησαν να μην βγω στα κανάλια για μία εβδομάδα. Έχασα τον ‘πατέρα’ μου. Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει τίποτα.

Ο Κώστας (ιδιοκτήτης κάμπινγκ) με αντικατέστησε και με πρόσεξε και με αποκατέστησε όσο ζούσε. Μου πήρε σπίτι στην Αθήνα, σπούδασε τα παιδιά μου, τα πάντρεψε. Δεν θα σιωπήσω. Μην με ζορίζουν γιατί έτσι και πάνε να μου κλείσουν το στόμα, γίνομαι χείμαρρος΄. Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση αυτήν την στιγμή, αδυνατώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος στην οικογένειά μας μπλεγμένος σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν» ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA για να προσθέσει:

«Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έχει συμβεί. Τον αγαπώ τον Διονύση (ανιψιό). Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και ο θείος μου τον αγαπούσε, τον λάτρευε».

Τι οδήγησε στα νέα εντάλματα

Οι έρευνες των Αρχών έφεραν στο φως κρίσιμα νέα στοιχεία:

δεδομένα από την άρση απορρήτου,

μαρτυρίες,

σάρωση κεραίων κινητής τηλεφωνίας,

βιντεοληπτικό υλικό,

ανακτημένα διαγραμμένα μηνύματα και αρχεία από τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις ενδείξεις ότι πίσω από τη δολοφονία υπήρξε σχεδιασμός με συμμετοχή περισσοτέρων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος τόσο στο σπίτι του ανιψιού όσο και στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, ένα καφέ στο Κολωνάκι και ένα κατάστημα δερμάτινων ειδών, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων

Ο επιχειρηματίας είναι στενός φίλος του ανιψιού, ενώ στο κατάστημά του εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού.

Μέσα από αυτή τη σχέση, ο ανιψιός φέρεται να γνώρισε τον νεαρό 22χρονο και μάλιστα να τον είχε φιλοξενήσει πριν λίγα χρόνια στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός, μέσω της συντρόφου του, αμέσως μετά το φονικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη του. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, αλλά δεν τον πέτυχε.

Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, συνελήφθησαν δύο 22χρονοι: ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός του.