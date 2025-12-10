Δολοφονία στην Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας φίλος του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου και του επιστάτη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας τον περασμένο Οκτώβρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για δύο ακόμη άτομα που φαίνεται να έχουν ανάμειξη στην υπόθεση, πρόκειται για τον ανιψιό του 68χρονου αλλά και έναν επιχειρηματία. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό η ΕΛΑΣ είχε προχωρήσει σε έρευνα στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος και προχώρησαν σε κατάσχεση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή κι ενός κινητού τηλεφώνου.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

