Φωκίδα: Ανεξήγητος θάνατος 5χρονου στο Λιδωρίκι – Η μηνιγγίτιδα φαίνεται να αποκλείεται

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στη Φωκίδα, και ειδικότερα στο Λιδωρίκι, ο αιφνίδιος θάνατος ενός 5χρονου παιδιού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μετά από ίωση. Η κοινότητα παραμένει σοκαρισμένη, καθώς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μια απλή ίωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία, ενώ πολλά ερωτήματα σχετικά με τα αίτια του θανάτου παραμένουν αναπάντητα.

Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, έχοντας συμπτώματα ίωσης που φαίνεται να είχε κολλήσει από το μικρότερο αδερφάκι του. Οι γονείς του προσπάθησαν να το φροντίσουν στο σπίτι, αλλά όταν η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, το μετέφεραν στο κέντρο υγείας, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωαν με το Lamiareport.gr, η ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 2025, στην αρμόδια Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, αλλά δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου. Από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, και οι ειδικοί περιμένουν τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων ιστολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Το δείγμα που ελήφθη θα εξεταστεί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για πιθανή παρουσία λοιμωδών παραγόντων, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η τραγική υπόθεση.