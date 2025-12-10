Φοινικούντα: Τα νέα στοιχεία που οδήγησαν στα εντάλματα σύλληψης για ανιψιό και φίλο – Εντοπίστηκαν διεγραμμένα μηνύματα

Τρία νέα εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η ανακρίτρια για τη σοκαριστική διπλή δολοφονία της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του.

Τα δύο από αυτά εκτελέστηκαν άμεσα, καθώς οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν στην Αθήνα. Πρόκειται για τον 31χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη και έναν 33χρονο επιχειρηματία, στενό του φίλο. Και οι δύο συνελήφθησαν στη Βούλα, στο σπίτι του επιχειρηματία, ως ηθικοί αυτουργοί στη διπλή ανθρωποκτονία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, άγνωστος εισέβαλε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο και τον επιστάτη του. Μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του, αλλά δεν τον πέτυχε.

Λίγες ημέρες μετά το έγκλημα, συνελήφθησαν δύο 22χρονοι: ο ένας ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός του.

Τι οδήγησε στα νέα εντάλματα

Οι έρευνες των Αρχών έφεραν στο φως κρίσιμα νέα στοιχεία:

δεδομένα από την άρση απορρήτου,

μαρτυρίες,

σάρωση κεραίων κινητής τηλεφωνίας,

βιντεοληπτικό υλικό,

ανακτημένα διαγραμμένα μηνύματα και αρχεία από τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ των εμπλεκομένων.

Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις ενδείξεις ότι πίσω από τη δολοφονία υπήρξε σχεδιασμός με συμμετοχή περισσοτέρων προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε πραγματοποιηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος τόσο στο σπίτι του ανιψιού όσο και στα καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, ένα καφέ στο Κολωνάκι και ένα κατάστημα δερμάτινων ειδών, όπου κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων

Ο επιχειρηματίας είναι στενός φίλος του ανιψιού, ενώ στο κατάστημά του εργαζόταν ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού.

Μέσα από αυτή τη σχέση, ο ανιψιός φέρεται να γνώρισε τον νεαρό 22χρονο και μάλιστα να τον είχε φιλοξενήσει πριν λίγα χρόνια στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας ήταν το πρώτο άτομο με το οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός, μέσω της συντρόφου του, αμέσως μετά το φονικό.

Αναζητείται και τρίτο άτομο

Το τρίτο ένταλμα αφορά έναν νεαρό, φίλο και συνέταιρο του επιχειρηματία, ο οποίος διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Ο άνδρας αυτός δεν έχει ακόμη συλληφθεί, καθώς βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.