Διπλό φονικό στο Αίγιο: «Ο Ιταλός στράβωσε γιατί πλήρωσε την ανακαίνιση και η Μαρία έδωσε τα λεφτά στον γιο της»

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς μία νέα μαρτυρία έρχεται να φωτίσει ακόμα περισσότερο τη σχέση του ζευγαριού.

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα το ζευγάρι είχε ομηρικούς καυγάδες το τελευταίο διάστημα για θέματα που είχαν να κάνουν με τα οικονομικά του σπιτιού. Φίλος του 65χρονου Ιταλού και της άτυχης Μαρίας, ανέφερε ότι το ζευγάρι χρωστούσε αρκετά χρήματα, καθώς και ότι την τελευταία εβδομάδα ακούγονταν συνεχώς φασαρίες από το σπίτι και δεν κυκλοφορούσαν μαζί.

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Όπως ανέφερε μιλώντας στo STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο φίλος του ζευγαριού, τα προβλήματα εντάθηκαν μετά την πώληση ενός κτήματος που ήταν γραμμένο στο όνομα του 26χρονου Ολύμπιου.

Σύμφωνα με τον οικογενειακό φίλο, η 54χρονη δεν κληρονόμησε το κτήμα από τη μητέρα της, αλλά από τον σύζυγό της, όταν εκείνος πέθανε. Παράλληλα, ανέφερε ότι το κτήμα πουλήθηκε στην αντικειμενική του αξία, που άγγιζε τις 52.000 ευρώ και όχι για 15.000 ευρώ, όπως έχει αναφερθεί.

Πού πήγαν τα χρήματα

Παράλληλα, ο φίλος του ζευγαριού αποκάλυψε ότι η 54χρονη Μαρία έδωσε 52.000 ευρώ στον γιο της και κανένα μερίδιο στον 65χρονο Ιταλό, που είχε πληρώσει όλη την ανακαίνιση στο πατρικό της, προκειμένου να μείνουν μαζί.

«Ο Ιταλός στράβωσε, λέει “εγώ έκανα την ανακαίνιση και εσύ τα δίνεις όλα στο παιδί σου; Έδωσες στον γιο σου και εγώ έχω δώσει την ψυχή μου;”», τόνισε ο μάρτυρας.

Μάλιστα, ο 65χρονος φέρεται να έμαθε πως η Μαρία ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στη Γερμανία για να μείνει εκεί με τον γιο της, αλλά και ότι το σπίτι που έδωσε λεφτά για να το ανακαινίσει ήταν γραμμένο στον 26χρονο.

«Πήρε τον γιο της και είπε “έλα κάτω, έχω θέμα με τον Ιταλό”», είπε στην εκπομπή του Star. Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τον χαρακτήρα του 65χρονου Ιταλού, ο φίλος του ζευγαριού υποστήριξε ότι είναι χρήστης, κάτι που αποτελεί κοινό μυστικό στην περιοχή.

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«Ο Ιταλός ήταν χρήστης 100%, φαινόταν και από τις παρέες που έκανε. Όλοι το ξέραμε, αλλά κανείς δεν έλεγε τίποτα», είπε στο Star.

Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης

Όσον αφορά τα νέα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια».

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Τόνισε πως ο εντολέας της δεν έχει καμία πρόσβαση στα αρχεία από το κινητό και τον υπολογιστή του. «Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της».

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Όταν υπήρξε ερώτηση για αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό, η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

Η συνήγορός του επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις Αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

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Στην συνέχεια κατέληξε: «Αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των Αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο laptop του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».

Στο μεταξύ, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 65χρονος Ιταλός να έλαβε βοήθεια και από άλλο άτομο.

Ο νέος εξοργιστικός ισχυρισμός

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος προβάλλει και τον εξοργιστικό ισχυρισμό ότι η 54χρονη και ο 26χρονος… αλληλοεξοντώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει, διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές, με την Αστυνομία ωστόσο να θεωρεί ήδη «δεμένη» την υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA από τα δείγματα των θυμάτων και του κατηγορουμένου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τα νύχια της 54χρονης θα δείξουν ξεκάθαρα τον δολοφόνο.

Ο 65χρονος βρέθηκε στο σπίτι όπου συντελέστηκε το έγκλημα προκειμένου να γίνει αναπαράσταση, ύστερα από εντολή ανακριτή.