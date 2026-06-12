Αίγιο: Απολογείται σήμερα ο Ιταλός – Η ρήξη στο ζευγάρι λίγους μήνες πριν το διπλό φονικό

Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Παρασκευή 12/6 ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στον Λόγγο Αιγίου με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος συνεχίζει να επιμένει ότι είναι αθώος και παρά την πίεση των Αρχών δεν έχει αλλάξει τους αρχικούς ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, και σήμερα στις δικαστικές αρχές αναμένεται να επαναλάβει όσα είπε και στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς.

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Όπως έχε πει, το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη. Κάποια στιγμή έφυγε από το υπνοδωμάτιο στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα και πήγε στο σαλόνι, όπου αποκοιμήθηκε.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την Μαρία και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα κατά τις 7.30 το πρωί , ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10.00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με έναν γιατρό στις 11.00. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Βέβαια, τα στοιχεία σε βάρος του είναι πολύ επιβαρυντικά, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί το κίνητρο των δύο δολοφονιών.

Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το ότι ο 65χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι μητέρα και γιος μάλωναν, είχαν κακές σχέσεις. Έτσι, ο σύντροφος της άτυχης γυναίκας υποστήριξε ότι τα θύματα αλληλοσκοτώθηκαν. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή φέρεται να μην ισχύει διότι ο 26χρονος σε αντίθεση με τη μητέρα του, δεν φέρει ίχνη πάλης και εκδορές.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, το μαχαίρι που βρέθηκε κρυμμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι ήταν καθαρό από αποτυπώματα.

Επίσης, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που κατηγορείται για τις δύο δολοφονίες δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. Έτσι, για την έντονη οσμή που είχαν εντοπίσει πάνω του οι αστυνομικοί εκτιμάται ότι μετά το έγκλημα έπλυνε τα χέρια του και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

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Ένα ακόμα εύρημα είναι ένα λάπτοπ που εντοπίστηκε στη μοιραία μονοκατοικία. Πάνω σε αυτό φέρεται να βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα με αίμα της 54χρονης γυναίκας.

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Το οικογενειακό ρήγμα πριν το διπλό φονικό

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» του MEGA, αδελφή της 54χρονης Μαρίας αναφέρθηκε στις εντάσεις που υπήρχαν στο ζευγάρι, λόγω των χρημάτων.

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«Για μένα, δεν ήταν υπόδειγμα πατέρα, γιατί πατέρας δεν υπήρχε, γιατί δεν ήταν ούτε καν πατέρας, δεν είχε κάνει παιδιά. Δεν ήξερε πώς λειτουργούσε ένας πατέρας, πώς μπορεί να συμπεριφερθεί ένας πατέρας», είπε αρχικά.

Όπως λέει, τα προβλήματα και οι εντάσεις είχαν διαχρονικά οικονομική αφετηρία, καθώς ο Ιταλός κατηγορούμενος ήθελε πίσω τα χρήματα που είχε δώσει για τη μονοκατοικία και φοβόταν πως υπήρχε περίπτωση να τα χάσει.

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«Όταν τον γνώρισε στο ξενοδοχείο, όλη αυτή η αίγλη της μηχανής, της Harley, της ελευθερίας και αυτά, ίσως τη σαγήνευσε αυτό. Προσπαθούσε, προσπαθούσε. Πούλησε και το σπίτι του στην Ιταλία, είχε τα χρήματά του. Εντάξει, σαν άνθρωπος, θα κράταγε κάποια χρήματα στην άκρη, για δύσκολες ημέρες», είπε η αδελφή του θύματος και συμπλήρωσε: «Τον ήξερα 20 χρόνια. Μπήκε στο σπίτι μας. Γνώρισε τη μητέρα μου. Περάσαμε πολλά πράγματα μαζί. Με φιλοξένησε, μου μαγείρεψε, γελάσαμε, και τα παιδιά μου και όλα».

Αρχικά, οι τρεις τους έδειχναν να έχουν μια ήρεμη και φυσιολογική ζωή στο Αίγιο. Ο γιος της 54χρονης σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάθος με τη μουσική. Εργαζόταν σε μπαρ όταν ήταν φοιτητής για να μην επιβαρύνει οικονομικά τη μητέρα του και μετά την αποφοίτησή του, έζησε για 1,5 χρόνο στη Γερμανία. Εκεί, ονειρευόταν να ανοίξει ένα στούντιο και να επικεντρωθεί στο μουσική. Μόνο που για κάτι τέτοιο χρειάζονταν χρήματα.

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Στενοί συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ανέφεραν πως η μητέρα είχε αποφασίσει να δώσει όλα τα χρήματα της αγοραπωλησίας στον γιο της και πως σκεφτόταν να τον ακολουθήσει στη Γερμανία. Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται πως ήταν αρνητικός και πως αντιδρούσε έντονα από τη στιγμή που το έμαθε.

Όπως είπε η αδελφή της 54χρονης, «ήθελε να τακτοποιήσει τουλάχιστον το παιδί. Να μην βάλει τον άλλον σε διαδικασία να χαλάσει λεφτά για το παιδί, για το δικό της το παιδί».

«Αν η Μαρία εκείνη τη στιγμή, του έλεγε, πούλησε το οικόπεδο ο Ολύμπιος και του ‘λεγε “πάρε τα χρήματα που χάλασες”, μπορεί και να μην είχε γίνει αυτό», τόνισε η αδελφή του θύματος. «Πολλές φορές η Μαρία έλεγε στη μάνα μου, δεν τον θέλω, θέλω να τον χωρίσω».

«Η Μαρία πάντα χρύσωνε το χάπι. “Ο Μάρκο είναι τσιγκούνης, αλλά με πήγε ταξίδι στην Ισπανία”. Μαρία, σε πήγε ταξίδι, αλλά θα στο χτυπήσει».

Τα περασμένα Χριστούγεννα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Ιταλία. Μαζί της τότε ήταν ο σύντροφός της. Οι εντάσεις, λένε άτομα από το περιβάλλον των δύο θυμάτων, ξεκίνησαν τους επόμενους μήνες. Μετά την πώληση του χωραφιού, όταν η 54χρονη φέρεται να του είπε πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον γιο της στη Γερμανία.

«Τον τελευταίο καιρό που ο Ολύμπιος είχε κάνει και την καριέρα του στη Γερμανία, που λίγοι την κάνουνε, λίγοι την κάνουνε. Ήταν παιδί πανέξυπνο, είχε πάρα πολλά ταλέντα», ανέφερε η αδελφή της Μαρίας και θεία του Ολύμπιου.