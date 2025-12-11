Φοινικούντα: Ποιος θα είναι ο νέος κληρονόμος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον περασμένο Οκτώβριο στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μοιράστηκε ο δικηγόρος της αδελφής στο MEGA μετά τηνσύλληψη του ανιψιού, η περιουσία του θύματος θα περάσει στην αδερφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ η οποία είναι η νόμιμη κληρονόμος αν και εφόσον κριθεί ένοχος ως ηθικός αυτουργός ο ανιψιός του 68χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιουσία του 68χρονου αποτιμάται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ ενώ σε αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και τα ακίνητα και οι εκτάσεις γης που είχε το άτυχο θύμα.

Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

Παρά τις νέες συλλήψεις, που έγιναν σχεδόν 2,5 μήνες μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, η υπόθεση θρίλερ δεν έχει κλείσει, καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Πρόκειται για άτομο, που σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται στη Γερμανία για αναψυχή και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμερα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του.

Το τρίτο αυτό άτομο φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε τον 22χρονο, που αρχικά θεωρείτο συνεργός στη διπλή δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Ο ανιψιός του επιχειρηματία και κύριος κληρονόμος της περιουσίας του υποστήριζε πως ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα και πως σώθηκε επειδή η σφαίρα του εκτελεστή δεν βρήκε στόχο. Από την έρευνα της αστυνομίας όμως, προέκυψε η κατηγορία περί ηθικής αυτουργίας εις βάρος του.

Σύμφωνα με το Star, τις ανακριτικές αρχές, ο φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από δίμηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών ατόμων εκδόθηκαν αφού προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους από καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, από την ανάλυση των διαθηκών του θύματος αλλά και από τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας, εκτός του ότι ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.