Φοινικούντα: Ποιος είναι ο δράστης του διπλού φονικού – Όσα αποκάλυψε ο συνεργός για τη σχέση του με τον 68χρονο

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη και ομολόγησε την εμπλοκή του στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη. Ο 22χρονος Έλληνας έχει καταγωγή από την Μεγάλη Βρετανία και διαμένει μόνιμα στην Καλλιθέα.

Ο 22χρονος δεν βρισκόταν στο “κάδρο” των ερευνών, ενώ σημειώνεται ότι δεν είναι συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως είχε διαρρεύσει αρχικά, αλλά φίλος του εκτελεστή.

Ο νεαρός είπε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός, τον οποίο όμως κατονόμασε. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι το καλοκαίρι του 2022 ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλική και για να μην μιλήσει του είχε δώσει χρήματα.

Ενώπιον των αστυνομικών, ο συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ ομολόγησε ότι εκβίαζε τον δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να του δίνει χρήματα.

Μάλιστα ο 22χρονος ανέλαβε την ευθύνη και για τις δύο πρόσφατες απόπειρες δολοφονίας εναντίον του 68χρονου.

Η νέα διαθήκη

Ο 68χρονος έπειτα από τις δύο αποτυχημένες απόπειρες δολοφονίας, αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη, διευκρινίζοντας ότι το κάνει σε περίπτωση “αιφνιδίου θανάτου” του.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι οι οι δύο δράστες είχαν πάει στη Φοινικούντα όχι για να τον σκοτώσουν, αλλά για να τον εκβιάσουν για χρήματα. Ωστόσο, το θύμα αντέδρασε και «χάλασε η δουλειά», όπως ισχυρίζεται ο συλληφθείς.

Μάλιστα ο κ. Λυκούδης επισήμανε ότι δεν είχαν στόχο να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή και οι δύο άνδρες ήθελαν να εκβιάσουν τον 68χρονο. Επίσης παραδέχθηκε ότι ο οδηγός του λευκού σκούτερ δεν είχε καμία σχέση με τον 68χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, τόσο ο 22χρονος που παραδόθηκε, όσο και ο συνομήλικος οδηγός του σκούτερ είχαν ταυτοποιηθεί από την Κυριακή.

Το χρονικό της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Υπενθυμίζεται ότι το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στη ρεσεψιόν, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον επιστάτη και φίλο του.

Ο εκτελεστής τους πυροβόλησε εν ψυχρώ, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα, ενώ παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.