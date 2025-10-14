Φοινικούντα: “Με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ο 68χρονος” είπε ο 22χρονος που συνελήφθη – Κατονόμασε τον εκτελεστή

Ολοένα περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εν ψυχρώ δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας και του επιστάτη, με τις εξελίξεις τις τελευταίες ώρες να είναι ραγδαίες.

Σήμερα το πρωί, μετέβη στη ΓΑΔΑ μαζί με τον δικηγόρο του ένας 22χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε πως ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία και συνελήφθη. Μάλιστα, κατονόμασε τον φυσικό αυτουργό του στυγερού εγκλήματος.

Ο 22χρονος δεν βρισκόταν στο “κάδρο” των ερευνών, ενώ σημειώνεται ότι δεν είναι συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όπως είχε διαρρεύσει αρχικά.

Πρόκειται όμως για τον συνεπιβάτη του περιβόητου λευκού σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε την ημέρα του άγριου εγκλήματος.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο 22χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του νεαρού, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δράστης και ο 22χρονος που συνελήφθη είχαν πάει στη Φοινικούντα όχι για να τον σκοτώσουν, αλλά για να τον εκβιάσουν για χρήματα. Ωστόσο, το θύμα αντέδρασε και “χάλασε η δουλειά”, όπως ισχυρίζεται ο συλληφθείς.

Επίσης, ο 22χρονος ομολόγησε επίσης πως αυτός είχε κάνει και τις δύο προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του 68χρονου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η Ελληνική Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και τον φυσικό αυτουργό και δύο συγγενείς ως ηθικούς αυτουργούς.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως “φαίνεται πως αυτός που πήγε και παραδόθηκε είναι ένας από αυτούς που επέβαιναν στη μηχανή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή που έρχονται προς τη Φοινικούντα και το κάμπινγκ οι δύο αναβάτες της μηχανής. Φαίνεται πως ο ένας κατέβηκε και ο άλλος συνέχισε. Πρέπει να δούμε από πού μπήκε ακριβώς ο δολοφόνος”.

“Μπορεί αυτός που έδωσε την εντολή να έχει συγγένεια με τον ιδιοκτήτη, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι. Πάντως, φαίνεται πως ήταν συμβόλαιο θανάτου. Κάποιος ήρθε από την Αθήνα, επιβιβάστηκε κάποιος άλλος που ήταν σε συνεννόηση, τον έφερε εδώ στο σημείο…”, πρόσθεσε ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της νοτιοανατολικής Αττικής και κατέληξε:

“Κάποιος έστησε αυτή τη δολοφονία και χρησιμοποίησε τον νεαρό που οδήγησε τον δράστη και τον οδηγό της μηχανής. Για μένα δεν είναι επαγγελματίας εκτελεστής, άλλο ρίχνω καλά και άλλο οργανώνω μια εκτέλεση. Μιλάμε για κάποιον που πήρε χρήματα για να κάνει αυτή τη δολοφονία. (…) Εγώ θεωρώ πως έχει σχέση με τη διαθήκη”.

Οι έρευνες της Αστυνομίας εδώ και δύο εβδομάδες είναι εντατικές, καθώς ο δράστης παραμένει άφαντος.

Επίσης, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και οι δύο διαθήκες που είχε κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στη ρεσεψιόν, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και φίλο του.

Ο εκτελεστής τους πυροβόλησε εν ψυχρώ, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα, ενώ παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.