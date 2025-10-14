Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθη συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ως συνεργός – “Αγγίζει” τον δράστη η ΕΛΑΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το διπλό φονικό του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς συνελήφθη συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη ως συνεργός.

Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος σήμερα το πρωί μετέβη στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, συνοδεία του δικηγόρου του. Αρχικά, πήγε για να καταθέσει για την υπόθεση και να ρωτήσει αν έχουν κάτι εναντίον του, χωρίς να τον έχει καλέσει η Αστυνομία.

Ωστόσο, λίγο αργότερα οι Αρχές τον συνέλαβαν, καθώς ως ίδιος δήλωσε ως συνεργός της εν ψυχρώ δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στις 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός ζήτησε από τους αστυνομικούς γρήγορα να προχωρήσουν σε επιχείρηση για να εντοπίσουν τους υπόλοιπους που εμπλέκονται στο έγκλημα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει ταυτοποιήσει τον φυσικό αυτουργό και δύο συγγενείς ως ηθικούς αυτουργούς.

Εν τω μεταξύ, ο δράστης του φρικτού, διπλού εγκλήματος εδώ και δύο εβδομάδες παραμένει άφαντος, με τις έρευνες της Αστυνομίας να είναι εντατικές. Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή διαφυγής του και σαρώνουν όλα τα σημεία από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα, προκειμένου να τον εντοπίσουν.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο εκτελεστής να είχε συνεργό, καθώς έχουν στα χέρια τους βίντεο όπου φαίνεται ένα λευκό σκούτερ με δύο άτομα να φτάνει στην περιοχή, λίγο πριν από τη δολοφονία.

Ο φερόμενος συνεργός ενδέχεται να αποβιβάστηκε σε κάποιο σημείο κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε με τα πόδια, με τον δράστη να συνεχίζει με το σκούτερ για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Επίσης, δεν αποκλείεται να επρόκειτο για συμβόλαιο θανάτου και να υπήρχε ηθικός αυτουργός, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει μπει η τεράστια περιουσία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και οι δύο διαθήκες που είχε κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε στη ρεσεψιόν, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και φίλο του.

Ο εκτελεστής τους πυροβόλησε εν ψυχρώ, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα, ενώ παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.