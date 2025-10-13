Φοινικούντα: Οι αρχές εξετάζουν αν ο δράστης της διπλής δολοφονίας είχε συνεργό – Νέα ντοκουμέντα στη δημοσιότητα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τον δράστη να μην έχει εντοπιστεί ακόμη, ενώ υπάρχουν πολλά σενάρια για το κίνητρο και το ποιος βρίσκεται πίσω από το φονικό.

Την Κυριακή (05/10) σημειώθηκε η διπλή δολοφονία, όταν ο ένοπλος δράστης πλησίασε την ρεσεψιόν του κάμπινγκ, όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης, ο ανιψιός του και ο επιστάτης της επιχείρησης στη Φοινικούντα, και πυροβόλησε σκοτώνοντας τους 2. Μόνο ο 61χρονος ανιψιός πρόλαβε να διαφύγει και κατάφερε να γλιτώσει από τις σφαίρες.

Πολλές είναι οι υποθέσεις για το ποιος κρύβεται πίσω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Οι αρχές έχουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και πλέον ψάχνουν και στην Αθήνα για να βρουν τον δράστη που διέφυγε με μοτοσικλέτα από το κάμπινγκ της Μεσσηνίας. Μάλιστα, λόγος γίνεται και για το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε συνεργό.

Η εκπομπή Live News σήμερα, Δευτέρα (13/10) εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο φαίνεται ο δολοφόνος μαζί με ένα άλλο πρόσωπο να κάθονται σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν το διπλό φονικό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ δολοφονία και πίσω του να βρίσκεται ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλη γωνία της λήψης, διακρίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, κάτι που ταιριάζει με την περιγραφή του δολοφόνου που είχε δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ο συνεπιβάτης, από την άλλη, φοράει λευκή βερμούδα και στην πλάτη του φαίνεται να κουβαλά κάτι που μοιάζει με θήκη κιθάρας.

Μετά, όταν οι δύο αναβάτες φτάνουν στην επιχείρηση της Φοινικούντας, το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει. Μπαίνει στο χώρο του κάμπινγκ, ενώ φαίνεται καθαρά μόνο το πρόσωπο του ατόμου που εκτέλεσε τη διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το Live News o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.

Η αστυνομία συνεχίζει να εξετάζει καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή, που αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Πρόκειται για θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις. Μάλιστα, οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος. Όλα όσο «βαδίζουν» στα ίχνη του εκτελεστή.

Πιθανότητα να υπάρχει και τρίτο πρόσωπο

Τα νέα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας δείχνουν ότι ο δράστης πιθανώς είχε συνεργό, ο οποίος έπαιξε έναν βοηθητικό ρόλο στην εκτέλεση του φονικού. Ενδεχομένως, να υπήρχε και τρίτο πρόσωπο που να είχε αναλάβει τον ρόλο του ηθικού αυτουργού. Οι Αρχές, ακολουθώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, εντόπισαν ότι ο νεαρός δράστης έχει φτάσει στην Αθήνα. Από την άλλη, φαίνεται ότι ο συνεργός του παραμένει στη Φοινικούντα, όπου πιθανότατα εξακολουθεί να βρίσκεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Παρόλα αυτά, η ταυτότητα του εκτελεστή δύσκολα μπορεί να επιβεβαιωθεί, καθώς οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο. Τα βίντεο αποκαλύπτουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μοτοσικλέτας, τα οποία συμφωνούν πλήρως με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνεται επίσης να ταιριάζουν με εκείνα του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου. Τα νέα αυτά δεδομένα ενισχύουν τη σύνδεση του συγκεκριμένου ατόμου με την υπόθεση και ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό βήμα προς την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Oι αστυνομικές Αρχές έχουν σαφή εικόνα για τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης τόσο πριν όσο και μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 68χρονου και του επιστάτη.

Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνουν οι κάμερες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, ο άνδρας έφτασε στο κάμπινγκ από άλλη διαδρομή από αυτήν που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ίχνη του.

«Αν αυτό το τέρας, το κάθαρμα, κυκλοφορεί έξω, πού ξέρω ότι δεν θα έρθει να ‘ανάψει’ σε κάποιον που έχει μιλήσει καμιά τουφεκιά, γνωρίζουμε; Έχει τελειώσει το θέμα, δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να πιαστεί το άτομο αυτό», αναφέρει συγγενής του 68χρονου θύματος.