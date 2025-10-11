Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο δράστης διέφυγε με καμουφλαρισμένες πινακίδες (Βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Παρά το γεγονός ότι οι αρχές έχουν καταγράψει τη διαδρομή διαφυγής του, η οποία εκτείνεται από τη Μεσσηνία έως την Αθήνα, ο φερόμενος δράστης παραμένει άφαντος και δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με τις Αρχές να ελπίζουν στην άμεση σύλληψή του.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο δράστης, ο οποίος κινείτο με λευκό σκούτερ και είχε καλυμμένες τις πινακίδες του, φέρεται να κατευθύνθηκε μετά το έγκλημα από τη Φοινικούντα προς τη Μεθώνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία. Στη συνέχεια, πέρασε εκτός του νομού Μεσσηνίας και εντοπίστηκε στον Πύργο Ηλείας. Από εκεί, η πορεία του συνεχίστηκε προς την Κόρινθο και τελικά στο Χαϊδάρι, όπου τα ίχνη του χάνονται. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τον δράστη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, μετά από ενδελεχή ανάλυση των στοιχείων, έχουν καταγράψει τη διαδρομή του δράστη, εκτιμώντας ότι επέλεξε παλαιότερες εθνικές και επαρχιακές οδούς για να αποφύγει περιοχές με πυκνό δίκτυο καμερών ασφαλείας. Από την εξέταση των βίντεο, προκύπτει ότι ο δράστης γνώριζε πολύ καλά τις περιοχές που διήλθε και φρόντισε να κινηθεί με τρόπο που να μην κινεί υποψίες. Ειδικότερα, οι πινακίδες του σκούτερ ήταν καλυμμένες με σκούρο φιμέ πλαστικό, προκειμένου να αποτραπεί η αναγνώριση του αριθμού κυκλοφορίας, ακόμη και στα δύο πρατήρια καυσίμων όπου σταμάτησε για ανεφοδιασμό. Η προσεκτική και συντονισμένη κίνησή του υποδηλώνει προμελετημένη δράση και αίσθηση του χώρου.

Η αστυνομία, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν θεωρεί ότι το δίκυκλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για τη διαφυγή του είναι κλεμμένο. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στην αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή του δράστη πριν φτάσει στη Φοινικούντα και διαπράξει το φονικό. Η ανάλυση αυτών των βίντεο αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την πορεία του δράστη και τυχόν σημεία όπου μπορεί να τον καταγράψει το σύστημα παρακολούθησης.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ύπαρξης «εντολέα θανάτου» πίσω από το φονικό και γι’ αυτόν τον λόγο εξετάζουν δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση. Στόχος τους είναι να εντοπίσουν πιθανώς «δυσαρεστημένα» άτομα που μπορεί να είχαν κίνητρο για τη διάπραξη του εγκλήματος. Ο δράστης θεωρείται είτε άμεσα συνδεδεμένος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είτε ερασιτέχνης εκτελεστής, ο οποίος πληρώθηκε για να εκτελέσει τη συγκεκριμένη πράξη. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην πιθανότητα προσωπικών σχέσεων όσο και στην ύπαρξη πληρωμένης εκτέλεσης.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και ένα τηλεφώνημα που έγινε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ – πιθανώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κλήση επιβεβαίωσης του δράστη μετά την εκτέλεση.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ οι αξιωματικοί εκτιμούν ότι η σύλληψή του είναι θέμα χρόνου.