Φοινικούντα: “Η Αστυνομία ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί” – Πλησιάζουν τον εκτελεστή του κάμπινγκ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αστυνομικοί που επικεντρώνουν τις έρευνες στην Αττική, σαρώνουν το βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες, το σκοτάδι και τα «τυφλά» σημεία από τα οποία διέφυγε, δυσχεραίνουν την έρευνα της Αστυνομίας.

Οι Αρχές επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη, ο οποίος εγκατέλειψε το κάμπινγκ με μοτοσικλέτα, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο πίσω από τον δράστη να υπήρξε ομάδα που είτε τον συνέδραμε κατά τη δολοφονία είτε κατά τη διαφυγή του από το σημείο.

Την ίδια ώρα, η προτελευταία διαθήκη του επιχειρηματία την οποία οι Αρχές κρατούν σαν επτασφράγιστο μυστικό φαίνεται πως θα ρίξει φως και θα οδηγήσει στα ίχνη του δράστη.

Οι αστυνομικοί συγκρίνουν λέξη προς λέξη τις δύο διαθήκες και εστιάζουν στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα: Ποιον φοβόταν ο 68χρονος επιχειρηματίας; Γιατί άλλαξε την διαθήκη του τρεις μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του; Μήπως τα κίνητρα του δράστη ήταν οικονομικά; Ποιος έδωσε την εντολή στον εκτελεστή του κάμπινγκ; Υπάρχει ηθικός αυτουργός ή ομάδα υποστήριξης πίσω από τον εκτελεστή ή έδρασε μόνος του;

«Γνωρίζουν πολλά στοιχεία του δράστη για την παραμονή του στην Αθήνα, πώς στρατολογήθηκε, πώς του ανατέθηκε η δολοφονία στη Φοινικούντα», είπε την Κυριακή ο δημοσιογράφος του Mega Βασίλης Λαμπρόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Tα νεότερα στοιχεία αφορούν τον αναφερόμενο συνεργό του δράστη, οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εικόνα από κάμερες που καλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και έχουν ωστόσο και μία της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα, και τα δύο φορούν κράνη» πρόσθεσε και σημείωσε:

«Φαίνεται λοιπόν να περνούν δύο άτομα, κάποια στιγμή στην κάμερα φαίνεται πια λίγο κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα να είναι πλέον ένα άτομο, άρα αυτός θεωρείται ότι υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το τι θα γίνει. Κοιτάζουν να δουν πού ακριβώς συναντήθηκαν και το τι ακριβώς συνέβη προ της δολοφονίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Φαίνεται ότι αυτό περί δύο αναβατών ισχύει τελικά και είναι κλειδί στις έρευνες της Αστυνομίας. Έρευνα γίνεται και για τη μηχανή, εικονίζεται αυτό το σκούτερ με ειδική διαμόρφωση, ειδικό χρώμα, και όπως έχει συμβεί και σε άλλες δολοφονίες γίνεται έρευνα της Αστυνομίας πέρα από το κάμερα κάμερα, να δουν και ποιος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιου είδους μηχανών, είναι χαρακτηριστική μηχανή, προκειμένου και από εκεί να προσεγγίσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας. Κοιτάζουν τι αναφέρει η πρώτη διαθήκη, τι αναφέρει η δεύτερη. Όλα τα συνεκτιμά η ΕΛΑΣ, έχει καταλήξει στο κίνητρο, έχει καταλήξει σε ποιον υπήρξε η ανάθεση της δολοφονικής ενέργειας και όλα αυτά θα συνδεθούν προκειμένου να έχουμε τα επόμενα 24ωρα την τελική ενέργεια. Ξέρει η Αστυνομία ακριβώς τι έχει συμβεί» επισήμανε ακόμα.

Από την πλευρά του, όπως ανέφερε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ότι τα τελευταία στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε και συνεργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν πιστεύω ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε κάτι με τα δύο θύματα θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρχε φυσικός και ηθικός αυτουργός» τόνισε ο κ. Τσούκαλης, ο οποίος τόνισε ότι ο συνεργός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα στη Φοινικούντα!