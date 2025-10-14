Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έχω επικοινωνία μαζί του» – Τι λέει η μητέρα του 22χρονου συνεργού για τη διπλή δολοφονία (Βίντεο)

«Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε»

DEBATER NEWSROOM

Η μητέρα του 22χρονου σύνεργου του φυσικού αυτουργού δήλωσε άγνοια για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας και για την εμπλοκή του γιου της.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δράστες της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς το πρωί της Τρίτης (14/10) συνελήφθη ο συνεργός και λίγο αργότερα και ο ηθικός αυτουργός.

Η μητέρα του 22χρονου συνεργού της δολοφονίας, μιλώντας στο Live News, αναφέρει: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα.

Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε.

Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».

ΕΛΛΑΔΑ

