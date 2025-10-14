Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ – «Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (14.10) έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα και μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ.

Πρόκειται για τον 22χρονο φίλο του νεαρού που νωρίτερα παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ομολόγησε πως εκείνος ήταν ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι που οδηγούσε ο δράστης. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός που παραδόθηκε ονομάζεται Χ.Τ.

O 22χρονος που παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ

Με τον επίσης 22χρονο φυσικό αυτουργό γνωρίζονταν, ενώ το διάστημα που τους παρακολουθούσαν οι αστυνομικές αρχές, οι δύο άνδρες είχαν επαφές μεταξύ τους και συναντήθηκαν σε μία καφετέρια.

Παρών στη συνάντηση ήταν κι ένα τρίτο άτομο που δεν φαίνεται να έχει σχέση με την υπόθεση. Στην κατ οίκον έρευνα που έγινε βρέθηκε το επίμαχο κράνος που φορούσε ο 22χρονος την ημέρα της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος είναι καθ’ οδόν για την Αθήνα προκειμένου να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας.

Δεν έχει ομολογήσει ακόμη ο 22χρονος φυσικός αυτουργός

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 22χρονος που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης δεν έχει ομολογήσει ακόμα την πράξη του.

Μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Live News», ο συνήγορος του 22χρονου συνεργού, Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε ότι η απόφαση να παραδοθεί ήταν «συνειδητή επιλογή του». «Είχε ωριμάσει η ιδέα ότι με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ».

«Οφείλω να σέβομαι τη μνήμη του θύματος, για να ακριβολογήσω, όπως είπα και στη δήλωσή μου το πρωί, μίλησα για μια οδυνηρή προσωπική επαφή. Δεν θέλω να πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Υπήρξε μια δυσάρεστη προσωπική επαφή», συμπλήρωσε.

Ο 22χρονος εκβίαζε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά»

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ είχε πέσει ξανά θύμα επίθεσης πριν λίγο διάστημα, αλλά δεν είχε καταλάβει τότε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. «Λόγω της προηγούμενης τους σχέσης ο εντολέας μου εμφανίστηκε με full face. Δεν τον πυροβολεί για να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι αδύνατο με το πιστόλι με μπίλιες. Τον πυροβολεί επειδή επιτίθεται το θύμα, είναι μικροκαμωμένος ο εντολέας μου. Αυτό που συνέβη αποτυπώθηκε σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος ο 22χρονος είπε στον 68χρονο όταν τον πυροβόλησε «δώσε μου γιατί θα αποκαλύψω τι κάνεις με τα παιδιά». Το θύμα δεν ενέδωσε στον εκβιασμό, «αντιθέτως επειδή τον είδε μικροκαμωμένο επιτέθηκε, αυτά καταγράφηκαν σε κάμερα», υπογράμμισε ο κ. Λυκούδης.

Μητέρα 22χρονου: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε κι έφυγε από το σπίτι – Δεν έχουμε επικοινωνήσει από τότε»

Μιλώντας στοLive News, η μητέρα του 22χρονου συνεργού της δολοφονίας, ανέφερε: «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα.

Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα».