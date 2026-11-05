ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Έπαιζα μέχρι και 30 στοιχήματα την ημέρα» – Τα 600.000 ευρώ, η μεγαλομανία και η προφυλάκιση Φιρινίδη

Από τις καταγγελίες για τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, μέχρι τις αναφορές σε στοιχήματα, πολυτελή ζωή και στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες, η υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» περνά πλέον σε μια νέα φάση.

Ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της οργάνωσης και φερόμενος ως κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος την Πέμπτη (5/11), μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

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Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, με τον κατηγορούμενο να εμφανίζεται μετανιωμένος και να αποδίδει τις πράξεις του στην εξάρτησή του από τον στοιχηματισμό.

Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι η αναφορά του σε 400.000 έως 600.000 ευρώ που, σύμφωνα με τους δικούς του ισχυρισμούς, δεν αποδόθηκαν στους δικαιούχους, καθώς και η περιγραφή μιας καθημερινότητας που, όπως είπε, περιλάμβανε ακόμη και 30 διαφορετικά στοιχήματα.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας αποτυπώνουν μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική διάσταση, με το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

«Ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα – Χρειαζόμουν χρήματα για να παίζω»

Στην απολογία του, ο 37χρονος επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που, κατά τους ισχυρισμούς του, τον οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

«Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά», ανέφερε, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του.

Στη συνέχεια συνέδεσε τη συμπεριφορά του με την ενασχόλησή του με τον τζόγο.

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«Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω», υποστήριξε.

Μάλιστα, περιγράφοντας την ένταση του στοιχηματισμού, ισχυρίστηκε ότι σε καθημερινή βάση μπορούσε να πραγματοποιεί ακόμη και 30 διαφορετικά πονταρίσματα.

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Κατά τον ίδιο, η συχνότητα των στοιχημάτων αποτυπώνεται στα αρχεία των στοιχηματικών εταιρειών, τα οποία επικαλέστηκε ενώπιον του ανακριτή.

Η επίκληση της εξάρτησης αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του θέσης και δεν αναιρεί τις κατηγορίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

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Τα 600.000 ευρώ που παραδέχθηκε ότι δεν αποδόθηκαν – Τι δείχνει η έρευνα για τα 2,9 εκατομμύρια

Ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία της απολογίας αφορά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω της ΜΚΟ για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών παιδιών.

Ο 37χρονος υποστήριξε ότι το ποσό που δεν αποδόθηκε κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ.

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Πρόκειται, ωστόσο, για τη δική του εκτίμηση, η οποία διαφέρει σημαντικά από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ΜΚΟ φέρεται να διαχειρίστηκε περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για την ενίσχυση 34 οικογενειών.

Από αυτά, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, περίπου 1,1 εκατομμύρια ευρώ αποδόθηκαν στους δικαιούχους, ενώ το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η απόσταση ανάμεσα στους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και στα στοιχεία των διωκτικών αρχών αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να διερευνήσει περαιτέρω η Δικαιοσύνη.

«Είχα μεγαλομανία – Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα ανέφερε ο κατηγορούμενος για τον τρόπο ζωής του.

Απέναντι στις αναφορές για πολυτελείς δαπάνες, ταξίδια και ακριβά αντικείμενα, ο 37χρονος υποστήριξε ότι δεν διήγε τον πολυτελή βίο που του αποδίδεται.

«Δεν έκανα πολυτελή βίο. Τα χρήματα που δόθηκαν για υποτιθέμενη πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι επιδίωκε να προβάλλει μια συγκεκριμένη κοινωνική εικόνα.

«Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος», είπε χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον ισχυρισμό επιχείρησε να διαχωρίσει την εικόνα που παρουσίαζε προς τα έξω από την πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Πρόκειται για ένα ακόμη σημείο της απολογίας που αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις οικονομικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

«Για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα – Ήταν λόγια του αέρα»

Ο 37χρονος τοποθετήθηκε και για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την καταγγελλόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εξετάζεται πιθανή σύνδεση χρημάτων της ΜΚΟ με χρηματοδότηση τοπικών ποδοσφαιρικών σωματείων και ενδεχόμενη αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων στην Πιερία.

Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε ότι υπήρξε εμπλοκή του σε στημένους αγώνες.

«Για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα. Ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα», υποστήριξε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει διαθέσει περισσότερα από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες, απορρίπτοντας την εικόνα εκτεταμένης χρηματοδότησης ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής, ενώ το σχετικό σκέλος της υπόθεσης εξακολουθεί να διερευνάται.

«Οι γονείς έρχονταν μόνοι τους – Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο»

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες των παιδιών έρχονταν σε επαφή με τη ΜΚΟ.

«Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο», υποστήριξε.

Με την αναφορά αυτή αρνήθηκε ότι η οργάνωση αναζητούσε ενεργά οικογένειες προκειμένου να τις εντάξει σε διαδικασίες συγκέντρωσης δωρεών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της ΜΚΟ και των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι οικονομικές ενισχύσεις.

Από τις δύσκολες ώρες στα κρατητήρια στην απόφαση προφυλάκισης

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση ήρθε μετά από ημέρες έντονης πίεσης για τον 37χρονο.

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το DEBATER, ο κατηγορούμενος περνούσε δύσκολες ώρες στα κρατητήρια, παραμένοντας απομονωμένος και εμφανώς προβληματισμένος για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος έφερε τραυματισμό στο μάτι, καθώς είχε καταγγείλει ότι λίγο πριν από τη σύλληψή του έπεσε θύμα ληστείας και δέχθηκε γροθιά από άτομο που επιχείρησε να του αφαιρέσει χρήματα.

Το περιστατικό αυτό, όπως και η κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την κράτησή του, είχε καταγραφεί στο προηγούμενο αποκλειστικό ρεπορτάζ.

Πλέον, μετά την απολογία του, η απόφαση για την προφυλάκιση του Κωνσταντίνου Φιρινίδη σηματοδοτεί μια νέα δικαστική εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος, δήλωσε μετά την απολογία ότι ο εντολέας του παραδέχθηκε τις πράξεις του και εξέφρασε ειλικρινή μεταμέλεια.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο κατηγορούμενος έδωσε εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά και προσδιόρισε το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες κοντά στις 600.000 ευρώ.

Ο συνήγορος υπογράμμισε επίσης ότι η ανάκριση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της και ότι απαιτείται ψυχραιμία μέχρι να αξιολογηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Προφυλακισμένοι ο 37χρονος και η πρώην σύντροφός του

Η προφυλάκιση του ιδρυτή της ΜΚΟ ακολουθεί την απόφαση για προσωρινή κράτηση της 35χρονης πρώην συντρόφου του.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της και τρία ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος των ποδοσφαιρικών αγώνων αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο 37χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμετοχή σε συμμορία.

Συνολικά, η ποινική δίωξη αφορά τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Παρά την παραδοχή επιμέρους πράξεων από τον κατηγορούμενο, η υπόθεση δεν έχει κριθεί δικαστικά επί της ουσίας.

Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει είναι πού κατέληξαν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο όνομα της βοήθειας προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους, καθώς και ποια από τα στοιχεία της δικογραφίας θα επιβεβαιωθούν κατά την εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας.

Για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση, δείτε το αφιέρωμα του DEBATER στη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».