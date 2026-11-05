Debater – Αποκλειστικό: Οι δύσκολες ώρες του Φιρινίδη στα κρατητήρια, το χτύπημα στο μάτι και ο… πληθυντικός

Τρομαγμένος, έχοντας συνειδητοποιήσει πλήρως πως βρίσκεται ένα βήμα πριν την φυλακή, είναι ο πρόεδρος της ΜΚΟ “Παιδική χαρά“, Κωσταντίνος Φιρινίδης.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Debater, ο Φιρινίδης έχει κλειστεί στο εαυτό του μετά την σύλληψη του και παρέμενε μόνος σε μια γωνιά του κελιού αναμένοντας να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Ιδιαίτερα μετά την προφυλάκιση της συζύγου του, έχει πλέον αντιληφθεί τι περιμένει και τον ίδιο, ενώ αδυνατεί να συνειδητοποιήσει πως από την χλιδή, τα πούρα, τις σαμπάνιες και τα ακριβά αυτοκίνητα, κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή. Αυτό που φέρεται να τον προβληματίζει, είναι η αντιμετώπιση που θα έχει σε περίπτωση που οδηγηθεί στην φυλακή σε περίπτωση προφυλάκισης του, από κρατούμενους.

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Οι άγραφοι νόμοι της φυλακής άλλωστε, είναι ιδιαίτερα σκληροί για απατεώνες του δικού του επιπέδου… Σύμφωνα με πληροφορίες ο Φιρινίδης εκτός από φοβισμένος, είναι και τραυματισμένος στο μάτι καθώς λίγες ώρες πριν την σύλληψη του, φέρεται να έπεσε θύμα ληστείας με τον δράστη να τον γρονθοκοπεί για να του αφαιρέσει τα χρήματα που είχε στην κατοχή του όπως κατήγγειλε.