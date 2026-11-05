Πολεοδομία Κατερίνης: «Εφτά εσύ, εφτά εγώ» – Οι «ταρίφες» για αυθαίρετα, τα «μαγικά τηλεφωνήματα» και το «ξέπλυμα»

Ένα δίκτυο συνεννοήσεων μεταξύ υπαλλήλων της Πολεοδομίας και ιδιωτών μηχανικών, με χρηματικά ανταλλάγματα, παρεμβάσεις σε οικοδομικές άδειες και διευθετήσεις αυθαίρετων κατασκευών, περιγράφεται μέσα από τις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το φερόμενο κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί από τις διωκτικές Αρχές αποτυπώνουν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να γίνονταν οι συνεννοήσεις για την προώθηση πολεοδομικών υποθέσεων, ακόμη και όταν υπήρχαν σοβαρά νομικά εμπόδια.

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Από τα 400 ευρώ για βεβαίωση όρων δόμησης, μέχρι τις αναφορές σε 5.000 ευρώ για τακτοποίηση αυθαιρέτου και τη χαρακτηριστική πρόταση «εφτά εσύ, εφτά εγώ», η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν επίσης οι αναφορές σε «μαγικά τηλεφωνήματα», η συζήτηση περί «ξεπλύματος» εισοδήματος, αλλά και η φράση ιδιώτη μηχανικού για την υπηρεσία: «Όλοι συμμορία είναι».

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας και οι αποδιδόμενες παράνομες πράξεις τελούν υπό δικαστική διερεύνηση.

«Εφτά εσύ, εφτά εγώ» – Η συζήτηση για αυθαίρετο «μέσα στην παρανομία»

Από τους πλέον χαρακτηριστικούς διαλόγους είναι εκείνος ανάμεσα σε ιδιώτη μηχανικό και τον διευθυντή της υπηρεσίας, με αντικείμενο την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο διευθυντής φέρεται να αποδέχθηκε να λάβει 7.000 ευρώ ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα για ενέργειες αντίθετες προς τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.

Στη συνομιλία, ο μηχανικός περιγράφει περίπτωση ακινήτου στην οποία οι κατασκευές υπερέβαιναν σημαντικά τα επιτρεπόμενα όρια.

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Ιδιώτης μηχανικός: «Μία περίπτωση η οποία, εε πάνω από τα εκατό χιλιάρικα».

Διευθυντής: «Τι περίπτωση είναι;»

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Ιδιώτης μηχανικός: «Έχουμε […] μικρή κλίμακα, δέκα τετραγωνικά. […] κι έχει κάνει διακόσια πενήντα».

Διευθυντής: «Καλά δεν είναι μικρή κλίμακα τώρα αυτό».

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Ιδιώτης μηχανικός: «Όχι ρε […] μεσ’ στην παρανομία είναι, πως μπορεί να το καλύψει το οικόπεδο όλο».

Λίγο αργότερα ακολουθεί η φράση που ξεχωρίζει:

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Ιδιώτης μηχανικός: «Εφτά εσύ, εφτά εγώ».

Διευθυντής: «Τι να σου πω; Πως;»

Ιδιώτης μηχανικός: «Σκέψου […] και θα σκεφτώ κι εγώ».

Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης ως ένδειξη συνεννόησης για χρηματικό αντάλλαγμα. Η συνομιλία, από μόνη της, δεν αποδεικνύει ότι το ποσό καταβλήθηκε.

«Όλοι συμμορία είναι» – Τα 5.000 ευρώ για άδεια αυθαιρέτου

Σε άλλη περίπτωση, η δικογραφία περιγράφει την έκδοση οικοδομικής άδειας αποπεράτωσης αυθαιρέτου, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε κατασκευαστεί μετά το 2011.

Η συγκεκριμένη χρονολογία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει τη δυνατότητα υπαγωγής μιας αυθαίρετης κατασκευής στις προβλεπόμενες διαδικασίες τακτοποίησης.

Κατά τη δικογραφία, για την έκδοση της επίμαχης άδειας ο διευθυντής και υπάλληλος της υπηρεσίας φέρονται να έλαβαν συνολικά 5.000 ευρώ.

Στη συνομιλία δύο ιδιωτών μηχανικών γίνεται αναφορά στις συνεννοήσεις γύρω από την άδεια και στη διαχείριση της σχετικής υπόθεσης.

Ιδιώτης μηχανικός: «Ε, όλοι συμμορία είναι».

Στη συνέχεια, μία από τους συνομιλητές περιγράφει:

Ιδιώτης μηχανικός: «Εγώ δεν θα την έβγαζα φυσικά γιατί ήταν από αυτές που δεν γίνονται αποπεράτωση αυθαιρέτου […] από αυθαίρετο που δεν ήταν πριν το έντεκα».

Η ίδια συνομιλία περιλαμβάνει αναφορές στην αλλαγή χρέωσης της υπόθεσης μέσα στην υπηρεσία και καταλήγει στη φράση:

Ιδιώτης μηχανικός: «Παίρνει τα πέντε χιλιάρικα (5.000) η Μ., δεν ξέρω πώς τα μοίρασαν μεταξύ τους».

Η καταγραφή αυτή αποτελεί ένα από τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται η έρευνα για την ύπαρξη συντονισμένης δράσης μεταξύ εμπλεκομένων.

«Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα;» – Η «ταρίφα» των 5.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και συνομιλία σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτου της Κατηγορίας 5, η οποία αφορά σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο διευθυντής φέρεται να ζήτησε 5.000 ευρώ προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπαγωγής και τακτοποίησης.

Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

Συνομιλητής: «Μπορείτε να κάνετε τα μαγικά σας τηλεφωνήματα για μία κατηγορία πέντε (5), έ;»

Διευθυντής: «Ε, για να δω τι υπάρχει, τι κυκλοφορεί».

Συνομιλητής: «Τελική τιμή, ναι;»

Διευθυντής: «Με τι τιμή, ναι, ναι, οκέι, θα σου πω».

Σε επόμενη επικοινωνία, σύμφωνα με το απόσπασμα:

Διευθυντής: «Υπάρχει ένα αλλά είναι πέντε (5)».

Συνομιλητής: «Τάληρο ε; Φτάσαμε στο τάληρο».

Διευθυντής: «Ναι, ναι, ναι, μέχρι και ο Διονυσάκης μου είχε πει και πήγαινε έξι (6), εφτά (7)».

Κατά την ερμηνεία που αποδίδεται στη συνομιλία από τις διωκτικές Αρχές, το «πέντε» αντιστοιχεί σε 5.000 ευρώ, ενώ οι αναφορές σε «έξι» και «εφτά» παραπέμπουν σε υψηλότερα ποσά.

Η συγκεκριμένη συζήτηση ερευνάται ως περίπτωση απαίτησης αθέμιτου ανταλλάγματος για πολεοδομική διευθέτηση.

«Βάλε και άλλα 400 και τελείωσε η υπόθεση» – Οι πληρωμές για βεβαιώσεις

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία, προϊστάμενος τμήματος της Πολεοδομίας συζητά με ιδιώτη μηχανικό σχετικά με την έκδοση Βεβαίωσης Όρων Δόμησης.

Ο μηχανικός αναφέρεται σε προηγούμενη υπόθεση, για την οποία είχε συμφωνηθεί ποσό 400 ευρώ, και ζητά να μάθει το κόστος για νέα υπόθεση.

Ιδιώτης μηχανικός: «Είχαμε πει 400 για εκείνο και το άλλο δεν με είπατε αυτό πόσο είναι να ‘ρθω να σας τα φέρω».

Προϊστάμενος τμήματος: «Ποιο είναι το άλλο; Να θυμηθώ».

Ιδιώτης μηχανικός: «Αυτό […] που κατέθεσα Βεβαίωση Όρων Δόμησης».

Προϊστάμενος τμήματος: «Α αυτό που κάναμε τώρα».

Ιδιώτης μηχανικός: «Ναι».

Προϊστάμενος τμήματος: «Ναι. Βάλε και άλλα 400 αυτό και τελείωσε η υπόθεση».

Ακολουθεί μάλιστα συνεννόηση για το πού θα παραδοθούν τα χρήματα.

Ιδιώτης μηχανικός: «Θέλετε να ‘ρθω μήπως στο γραφείο σας; […] ή να περιμένω να ‘ρθω τη Δευτέρα στην Υπηρεσία;»

Προϊστάμενος τμήματος: «Τώρα, αν είσαι τώρα αν μπορείς να πας τώρα θα είναι η Πέρη εκεί, αν όχι τη Δευτέρα».

Η συνομιλία περιλαμβάνεται στη δικογραφία ως στοιχείο για τη διερεύνηση αθέμιτων οικονομικών συναλλαγών που σχετίζονταν με διοικητικές πράξεις.

«Να σου δώσω τα χρήματα έξω από το Δημαρχείο» – Η συνάντηση για την πολεοδομική βεβαίωση

Μία ακόμη συνομιλία αφορά υπάλληλο της υπηρεσίας, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να εκμεταλλευόταν τη γνώση του σύνθετου πολεοδομικού πλαισίου προκειμένου να ζητά χρήματα για διοικητικές πράξεις.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται αναφορά σε Βεβαίωση Όρων Δόμησης για εκτός σχεδίου ακίνητο, με την υπάλληλο να επικαλείται χρονική πίεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπάλληλος: «Πρέπει μέχρι τις 30 Ιουνίου να εκδώσω τη βεβαίωση αυτήν των Όρων Δόμησης και λίγο αγχώθηκα».

Συνομιλητής: «Θες να συναντηθούμε […] σε δύο λεπτά έξω από το Δημαρχείο να σου δώσω τα χρήματα για να προχωρήσεις;»

Υπάλληλος: «Ναι, ναι κατεβαίνω εγώ θα πήγαινα να πάρω ένα κουλούρι τώρα γι’ αυτό σε παίρνω».

Σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, η επίμαχη διαδικασία αφορούσε περιπτώσεις για τις οποίες είχε ήδη παρέλθει η σχετική νόμιμη προθεσμία.

Η συζήτηση για άμεση παράδοση χρημάτων αποτελεί αντικείμενο της έρευνας ως προς τη φύση και τον σκοπό της συναλλαγής.

«Αν γίνει τραπεζικά είναι συν ΦΠΑ» – Γιατί προτιμούσαν τα μετρητά

Ανάμεσα στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι και συνομιλία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής.

Σύμφωνα με την περιγραφή των διωκτικών Αρχών, εμπλεκόμενος φέρεται να προτιμούσε τις πληρωμές σε μετρητά, προβάλλοντας ως επιχείρημα την επιβάρυνση με ΦΠΑ σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς.

Συνομιλητής: «Θέλεις να κάνω IRIS, τι θες;»

Υπάλληλος: «Βασικά θα ήθελα λίγο από κοντά».

Συνομιλητής: «Θες να στα κάνω IRIS, ό,τι θες, δεν έχω θέμα εγώ».

Υπάλληλος: «Ε, αν γίνει τραπεζικά είναι συν ΦΠΑ, εσύ ό,τι θες».

Συνομιλητής: «Α, εντάξει, εντάξει. Α, θα στα δώσω στο χέρι ρε συ».

Υπάλληλος: «Εντάξει».

Η συγκεκριμένη συνομιλία αξιολογείται από τις Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία για τη διαχείριση χρημάτων και τον χαρακτήρα των συναλλαγών.

«Ένα άλλο υπέρ είναι το ξέπλυμα» – Η συζήτηση για θέση στην υπηρεσία

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και ο διάλογος δύο προσώπων σχετικά με ενδεχόμενη ανάληψη θέσης στην Πολεοδομία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο διευθυντής είχε ενημερώσει ιδιώτη μηχανικό για επικείμενη αποχώρηση υπαλλήλου και είχε προτείνει να αναλάβει εκείνος τη θέση.

Ο μηχανικός φέρεται να αρνήθηκε και να πρότεινε άλλο πρόσωπο.

Σε σχετική συνομιλία γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο η συγκεκριμένη θέση να προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης εισοδήματος.

Υπάλληλος: «Εντάξει έχει υπέρ και κατά. Ένα άλλο υπέρ είναι τώρα μεταξύ μας, το ξέπλυμα».

Ιδιώτης μηχανικός: «Ναι».

Υπάλληλος: «Έτσι δεν είναι;»

Ιδιώτης μηχανικός: «Ξέπλυμα τι εννοείς;»

Υπάλληλος: «Ε, τ, του εισοδήματος».

Ιδιώτης μηχανικός: «Α, ναι ότι θα έχεις να δείχνεις κάτι».

Η αναφορά στο «ξέπλυμα» περιλαμβάνεται αυτούσια στο καταγεγραμμένο υλικό. Δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ότι τελέστηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

«Μου είπε ο μπαμπάς» – Η συνομιλία για την αμοιβή των 2.000 ευρώ

Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνεται επίσης συνομιλία της κόρης του διευθυντή με πελάτη σχετικά με αμοιβή για τακτοποίηση αυθαιρεσιών.

Κατά τη δικογραφία, η γυναίκα φέρεται να ενεργούσε βάσει οδηγιών του πατέρα της στη διαχείριση υποθέσεων και στην επικοινωνία με πελάτες.

Κόρη διευθυντή: «Το κόστος, μου είπε κιόλας ο μπαμπάς […] γύρω στα δύο εφτακόσια που θα βγει θα το αφήσουμε όλο […] στα δύο».

Πελάτης: «Τι εννοείς;»

Κόρη διευθυντή: «Δύο χιλιάρικα».

Πελάτης: «Αυτό τι είναι; Τι κόστος είναι για ποιο πράγμα;»

Κόρη διευθυντή: «Είναι για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών η αμοιβή».

Ο πελάτης εμφανίζεται να έχει διαφορετική εικόνα για το ύψος της αμοιβής:

Πελάτης: «Εγώ είχα στο μυαλό εφτακόσια ευρώ κάτι τέτοιο».

Κόρη διευθυντή: «Έχω την εντύπωση […] ότι σας είχε πει ο μπαμπάς μου αμοιβή δυο εφτακόσια περίπου ότι θα βγει».

Πελάτης: «Δύο […] αμοιβή του μπαμπά; Αυτό εννοείς;»

Κόρη διευθυντή: «Ναι και είπε να τ’ αφήσουμε στα δύο».

Η συνομιλία εξετάζεται ως προς τον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων και τη συμμετοχή προσώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος του διευθυντή.

«Ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου»

Στη δικογραφία καταγράφεται και ένας χαρακτηριστικός διάλογος που, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, αποτυπώνει την επιρροή που φέρεται να είχε ο διευθυντής.

Μηχανικός, μπαίνοντας στο γραφείο του, του αναφέρει ότι ακούει πολύ καλά λόγια για εκείνον και επισημαίνει πως έξω περιμένει μηχανικός που έχει έρθει από την Αθήνα.

Μηχανικός: «Κύριε Σ. για εσάς ακούω τα καλύτερα λόγια αυτή τη στιγμή».

Διευθυντής: «Ναι;»

Μηχανικός: «Απ’ έξω έχει έρθει από Αθήνα».

Διευθυντής: «Ναι».

Μηχανικός: «Ο διευθυντής όλων των πολεοδομιών όλου του κόσμου».

Η συγκεκριμένη φράση, παρότι δεν αφορά άμεσα χρηματική συναλλαγή, περιλαμβάνεται στο υλικό ως ένδειξη της εικόνας και των επαγγελματικών διασυνδέσεων που αποδίδονται στον διευθυντή.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως έγραψε το DEBATER, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν.

Στους τέσσερις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις, συνολικού ύψους 60.000 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους περιοριστικοί όροι χωρίς χρηματική εγγύηση.

Τα επιμέρους ποσά διαμορφώθηκαν σε 10.000 ευρώ για δύο κατηγορούμενες και 20.000 ευρώ για δύο μηχανικούς.

Η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τις κατηγορίες.

Οι συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αρκετές από τις οποίες έχει ήδη αναδείξει το DEBATER, παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος.

Το κρίσιμο ζήτημα που καλούνται να εξετάσουν οι δικαστικές Αρχές είναι κατά πόσο οι καταγεγραμμένες συνεννοήσεις συνδέονται με συγκεκριμένες παράνομες διοικητικές πράξεις και αθέμιτες πληρωμές.