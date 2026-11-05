Μητσοτάκης στην ΚΕΔΕ: Πακέτο 6+2 μέτρων για τους δήμους – 240 εκατ. για χρέη, 300 εκατ. για ανακύκλωση και νέο τιμολόγιο ρεύματος

Στην ανακοίνωση έξι μέτρων και δύο πρόσθετων πρωτοβουλιών για την οικονομική ενίσχυση των δήμων προχώρησε την Πέμπτη (5/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα.

Στο επίκεντρο των εξαγγελιών βρέθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δήμων προς τους παρόχους ενέργειας, η ανακύκλωση, η συντήρηση των σχολικών κτιρίων και η αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου.

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Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 240 εκατ. ευρώ εντός Νοεμβρίου για ενεργειακά χρέη, 300 εκατ. ευρώ για έργα ανακύκλωσης και 50 εκατ. ευρώ για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.

Παράλληλα, εξήγγειλε χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τέσσερα χρόνια για την αστική οδοποιία, με την επισήμανση ότι το ειδικό τέλος από το οποίο θα προέλθουν οι πόροι θα εφαρμοστεί όταν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται ακόμη ο διπλασιασμός της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τη συντήρηση σχολείων και η δυνατότητα αύξησης του τέλους παρεπιδημούντων από 0,75% σε 1%.

Τα έξι μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για τους δήμους

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις έξι βασικές πρωτοβουλίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

1. 300 εκατ. ευρώ για έργα ανακύκλωσης

Προβλέπεται η άμεση πίστωση 300 εκατ. ευρώ στους δήμους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ώστε να χρηματοδοτηθούν έργα ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο.

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2. 240 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές ενέργειας

Εντός Νοεμβρίου θα διατεθούν 240 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων προς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

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3. Αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων στο 1%

Το τέλος παρεπιδημούντων θα μπορεί να αυξηθεί από 0,75% σε 1%, εφόσον το επιλέξει ο εκάστοτε δήμος. Η εφαρμογή της αύξησης δεν θα είναι υποχρεωτική για όλους τους δήμους.

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4. Διπλασιασμός της επιχορήγησης για σχολικά κτίρια

Η ετήσια κρατική επιχορήγηση για τη συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων διπλασιάζεται, με στόχο την κάλυψη αναγκών επισκευής και συντήρησης.

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5. 200 εκατ. ευρώ ετησίως για δημοτικούς δρόμους

Προβλέπεται χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο για την επόμενη τετραετία, με στόχο τη συντήρηση και επισκευή δρόμων εντός πόλεων και οικισμών.

6. 50 εκατ. ευρώ για αποθήκευση ενέργειας

Πρόσθετοι πόροι ύψους 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την προμήθεια μπαταριών, ώστε οι δήμοι να μπορούν να αξιοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τοπικές ανανεώσιμες πηγές για αυτοκατανάλωση.

Ειδικό τέλος για τους δρόμους – Πότε θα ενεργοποιηθεί

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγγελία για τη χρηματοδότηση της αστικής οδοποιίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα διατίθενται 200 εκατ. ευρώ ετησίως για τέσσερα χρόνια, δηλαδή συνολικά έως 800 εκατ. ευρώ, εφόσον υλοποιηθεί πλήρως ο σχεδιασμός.

Οι πόροι θα προέρχονται από ειδικό τέλος, το οποίο, όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν ομαλοποιηθεί η αγορά καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να ξεκινήσει μέσα στο 2027.

Δεν ανακοινώθηκαν, ωστόσο, το ακριβές ύψος του τέλους, ο τρόπος επιβολής του ή συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής.

ΔΕΗ: Ρύθμιση χρεών έως 60 εκατ. ευρώ και ειδικό τιμολόγιο για τους δήμους

Πέρα από τα έξι βασικά μέτρα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε δύο πρόσθετες πρωτοβουλίες που αφορούν το ενεργειακό κόστος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη αφορά τη συνεργασία με τη ΔΕΗ για τη ρύθμιση υπολειπόμενων οφειλών, ύψους έως 60 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη προβλέπει την έναρξη συζητήσεων για τη διαμόρφωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος για τους δήμους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να ανακοινώσει τους συγκεκριμένους όρους της ρύθμισης.

Όπως επισήμανε, η εφαρμογή ειδικού τιμολογίου συνδέεται με την αποκλιμάκωση της αναταραχής στην ενεργειακή αγορά.

Συνεπώς, πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν εξαγγελθεί, αλλά οι τελικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Σχολεία: Διπλασιάζεται η επιχορήγηση – 400 εκατ. ευρώ μέσω του «Μαριέττα Γιαννάκου»

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Πέρα από τον διπλασιασμό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης προς τους δήμους, υπενθύμισε ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» προβλέπεται να διατεθούν συνολικά 400 εκατ. ευρώ την επόμενη τετραετία.

Στόχος του προγράμματος είναι η επισκευή και αναβάθμιση σχεδόν 2.000 σχολικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί σε παλαιότερα κτίρια.

«Αυξήσαμε τους πόρους των δήμων κατά 67%»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της κρατικής χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ετήσιοι πόροι των δήμων αυξήθηκαν από λιγότερα από 1,8 δισ. ευρώ το 2019 σε περίπου 3 δισ. ευρώ το 2026.

Όπως υποστήριξε, η αύξηση αντιστοιχεί σε 67%.

Παράλληλα, ανέφερε ότι με την κυβερνητική συνδρομή πραγματοποιήθηκαν περίπου 20.000 νέες προσλήψεις στην Αυτοδιοίκηση, ενώ έγιναν δεκτά σχεδόν όλα τα αιτήματα που αφορούσαν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι επιδιώκεται η ενοποίηση και αποσαφήνιση εκατοντάδων αρμοδιοτήτων.

Συστάσεις στους δημάρχους για απευθείας αναθέσεις και προσλήψεις

Παρά τις χρηματοδοτικές εξαγγελίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους δημάρχους να εξετάσουν και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πόρους.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις απευθείας αναθέσεις και στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, επισημαίνοντας ότι απαιτείται αυτοκριτική και διορθωτικές κινήσεις όπου διαπιστώνονται προβλήματα.

Υπογράμμισε ότι το συνέδριο της ΚΕΔΕ δεν πρέπει να περιοριστεί στην υποβολή αιτημάτων προς την κυβέρνηση, αλλά να αποτελέσει ευκαιρία συνολικής αξιολόγησης της λειτουργίας των δήμων.

Σημείωσε ακόμη ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν την Πολιτεία ως ενιαίο σύνολο και δεν διαχωρίζουν πάντοτε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της κεντρικής διοίκησης από εκείνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενεργειακή κρίση και δημοσιονομικά όρια

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις νέες παρεμβάσεις με τις οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η διεθνής ενεργειακή κρίση.

Όπως ανέφερε, η ένταση και οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή έχουν επιβαρύνει το κόστος ενέργειας και τον πληθωρισμό, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους δήμους.

Υποστήριξε ότι η δημοσιονομική ισορροπία, τα πλεονάσματα και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής επιτρέπουν στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί μέτρα στήριξης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι και ότι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν άμεσα όλα τα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναφερόμενος στο Πράσινο Ταμείο, σημείωσε ότι τα αποθεματικά του δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς, καθώς υπόκεινται στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ευρωπαϊκοί πόροι 2028-2034: Προετοιμασία των δήμων για νέες χρηματοδοτήσεις

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Όπως εκτίμησε, η Ελλάδα αναμένεται να εξασφαλίσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από νέους ευρωπαϊκούς πόρους.

Κάλεσε τους δήμους να προετοιμαστούν εγκαίρως, επισημαίνοντας ότι η νέα χρηματοδοτική αρχιτεκτονική της ΕΕ θα συνδέει την εκταμίευση κονδυλίων με συγκεκριμένα ορόσημα, μεταρρυθμίσεις και στόχους.

Υπενθύμισε επίσης ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Κριτική στην αντιπολίτευση για τους δανειολήπτες

Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση και για τη στάση της απέναντι στις πρόσφατες ρυθμίσεις προστασίας των δανειοληπτών.

Όπως ανέφερε, κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υπερψήφισαν διατάξεις που προβλέπουν επιτόκιο 3% για ευάλωτους δανειολήπτες στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων για παραβιάσεις των προβλεπόμενων ορίων.

Η αναφορά αυτή εντάχθηκε στην ευρύτερη αντιπαράθεση για την οικονομική πολιτική και τα μέτρα προστασίας των πολιτών.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τις προτάσεις της ΚΕΔΕ και θα συνεχίσει τη συνεργασία με τους 332 δήμους της χώρας, ανεξάρτητα από την κομματική προέλευση των δημάρχων.