Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Θα γινόταν σήμερα 70 ετών – Η συγκινητική φωτογραφία που δημοσίευσε η κόρη του

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η κόρη του αείμνηστου τραγουδοποιού Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τη γέννησή του, σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2019, είχε γεννηθεί στις 5 Νοεμβρίου 1956, στον Βόλο.

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Επτά χρόνια μετά τον θάνατό του, η κόρη του επέλεξε να τον θυμηθεί μέσα από μια φωτογραφία που αποτυπώνει μια προσωπική στιγμή από τα παιδικά της χρόνια.

Στο στιγμιότυπο, η μικρή τότε Μαρία Κλάρα βρίσκεται χαμογελαστή στην αγκαλιά του πατέρα της, ο οποίος την κρατά τρυφερά.

Η αφιέρωση της κόρης του με στίχους από τους «Τερμίτες»

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα συνόδευσε τη φωτογραφία με στίχους από το τραγούδι «Μηχανικά», που κυκλοφόρησε το 1984 από το συγκρότημα «Τερμίτες», με τη φωνή του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Μέσα από την επιλογή αυτή, η κόρη του καλλιτέχνη συνέδεσε τη μνήμη του πατέρα της με τη μουσική που εκείνος άφησε πίσω του.

Η ανάρτηση, με αναφορά στην ημερομηνία των γενεθλίων του, αποτέλεσε έναν λιτό και προσωπικό τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του.

Η ιδιαίτερη σχέση του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα με την κόρη του

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας διατηρούσε πολύ στενή σχέση με τη μοναχοκόρη του, την οποία απέκτησε με τη σύζυγό του, Ελένη.

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Η Μαρία Κλάρα έχει μιλήσει κατά καιρούς για τον πατέρα της, περιγράφοντας έναν άνθρωπο ιδιαίτερα τρυφερό και εκδηλωτικό μέσα στην οικογένεια.

Σε παλαιότερη τηλεοπτική συνέντευξή της είχε αναφερθεί στην αγάπη που εισέπραττε από εκείνον, αλλά και στη δυσκολία που εξακολουθεί να αισθάνεται όταν μιλά δημόσια για την απώλειά του.

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Όπως είχε εξηγήσει, η ενασχόλησή της με το μουσικό έργο του αποτελεί και έναν τρόπο να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησαν μαζί.

Το ξαφνικό τέλος που συγκλόνισε τον καλλιτεχνικό κόσμο

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου 2019, έπειτα από καρδιακή ανακοπή, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας.

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Μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του συναυλιακή εμφάνιση στον Βόλο, μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

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Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους χιλιάδες ανθρώπους που είχαν αγαπήσει τα τραγούδια του.

Από τους «Τερμίτες» μέχρι τη σπουδαία προσωπική του διαδρομή, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική, με τραγούδια όπως το «Διδυμότειχο Blues», το «Πόσο σε θέλω» και το «Έλα ψυχούλα μου».

Σήμερα, στην επέτειο των 70 χρόνων από τη γέννησή του, η φωτογραφία που επέλεξε η κόρη του υπενθυμίζει ότι, πέρα από τον αγαπημένο τραγουδοποιό, υπήρχε και ο πατέρας που παραμένει ζωντανός στις αναμνήσεις της οικογένειάς του.