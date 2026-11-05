Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα, Πέμπτη (5/11), για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί κανένας από τους έξι, ενώ επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και, σε τέσσερις περιπτώσεις, χρηματικές εγγυήσεις.

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Τα ποσά των εγγυήσεων κυμαίνονται από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι περιοριστικοί όροι για τους έξι κατηγορουμένους

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αποφάσεις για τους έξι κατηγορουμένους έχουν ως εξής:

Πρώτη κατηγορούμενη: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ .

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση . Δεύτερη κατηγορούμενη: Υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 10.000 ευρώ .

Υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση . Τρίτος κατηγορούμενος – μηχανικός: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Τέταρτος κατηγορούμενος – μηχανικός: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Πέμπτος κατηγορούμενος – μηχανικός: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ .

Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση . Έκτος κατηγορούμενος – μηχανικός: Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Συνολικά, οι χρηματικές εγγυήσεις που επιβλήθηκαν στους τέσσερις από τους έξι κατηγορουμένους ανέρχονται σε 60.000 ευρώ.

Η υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος στην Πολεοδομία Κατερίνης

Η δικαστική εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος που συνδέεται με πολεοδομικές υποθέσεις στην Κατερίνη.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει τις διωκτικές αρχές, καθώς ερευνώνται καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές και συναλλαγές που σχετίζονται με πολεοδομικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχει αποκαλύψει το DEBATER, οι οποίοι αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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Τι σημαίνει η απόφαση για τους κατηγορουμένους

Η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δεν σημαίνει ότι απαλλάσσονται από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Οι περιοριστικοί όροι επιβάλλονται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ενώ η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

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Οι έξι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι υπό τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν, με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης να αναμένεται με ενδιαφέρον.