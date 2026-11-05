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ΕΛΛΑΔΑ

“Παιδική Χαρά”: Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης – “Είμαι μετανιωμένος, είχα εξάρτηση από το στοίχημα”

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του

“Παιδική Χαρά”: Προφυλακίστηκε ο Φιρινίδης – “Είμαι μετανιωμένος, είχα εξάρτηση από το στοίχημα”
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:58

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που κατηγορείται για υπεξαίρεση 2,9 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης ομολόγησε τις πράξεις του δίνοντας εξηγήσεις και δηλώνοντας πλήρως μετανιωμένος για την απάτη με τις δωρεές στη ΜΚΟ, ζητώντας συγγνώμη και από τους εμπλεκόμενους και από την κοινωνία γενικότερα, όπως είπε ο δικηγόρος του.

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Ο ίδιος ανέφερε: «Είμαι μετανιωμένος και συντετριμμένος. Ζητάω ειλικρινά και όχι προσχηματικά συγγνώμη από όλους. Ήμουν εξαρτημένος από το στοίχημα και χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω. 400.000-600.000 ευρώ είναι τα χρήματα που δεν αποδόθηκαν.

Δεν έκανα πολυτελή βίο. Είχα μεγαλομανία και ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος Ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα. Τα χρήματα που χρησιμοποίησα για πολυτελή ζωή είναι ελάχιστα.

Σε καθημερινά βάση μπορεί να είχα 30 διαφορετικά πονταρίσματα. Οι γονείς των παιδιών έρχονταν μόνοι τους για να βοηθηθούν. Ποτέ δεν ψαρεύαμε κόσμο. Οι συγγενείς και η οικογένεια μου δέχονται απειλές μετά την αποκάλυψη».

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή «για τα στημένα παιχνίδια δεν ισχύει τίποτα, ήταν λόγια του αέρα για να δείχνω ότι δίνω χρήματα. Δεν έχω δώσει πάνω από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες ανάγκες».

«Ομολόγησε τις πράξεις του, δηλώνει ότι είναι συντετριμμένος, απόλυτα μετανιωμένος. Το δηλώνει πραγματικά και δεν είναι προσχηματική αυτή η δήλωση. Έδωσε εξηγήσεις στον κ. ανακριτή, θεωρώ με ειλικρίνεια, για το ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη. Προσδιορίζει το ποσό που δεν αποδόθηκε στις οικογένειες των παιδιών γύρω στις 600.000 ευρώ. Η ανάκριση τώρα ξεκινάει. Οπότε ας αφήσουμε όλοι με ψυχραιμία να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία», είπε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του 37χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος.

Η απολογία του 37χρονου ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση, η οποία αφορά τη διαχείριση περίπου 3,9 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση 34 οικογενειών, από τα οποία – σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας – αποδόθηκαν μόλις 1,1 εκατ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να συνιστά το παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο φέρεται να διοχετεύτηκε σε ταξίδια, αγορές πολυτελείας, όπως επίσης σε στοιχηματικές συναλλαγές, χρηματοδότηση τοπικών ποδοσφαιρικών σωματείων, με παράλληλη χειραγώγηση αγώνων στην Πιερία.

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Ο 37χρονος διώκεται για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα και συμμετοχή σε συμμορία, αντιμετωπίζοντας συνολικά τέσσερα κακουργήματα κι ένα πλημμέλημα.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν προηγηθεί οι απολογίες της 35χρονης (πρώην) συντρόφου του, του 32χρονου αδελφού της, καθώς και τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στο σκέλος της χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων. Η 35χρονη είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη. Ζήτησε συγγνώμη, επικαλέστηκε εξάρτηση από τον τζόγο, παραδέχθηκε ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αποδόθηκαν στις οικογένειες και αρνήθηκε τους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων.

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Πολεοδομία Κατερίνης: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι έξι κατηγορούμενοι – Εγγυήσεις έως 20.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση της Πολεοδομίας Κατερίνης. Σε όλους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ τέσσερις καλούνται να καταβάλουν χρηματικές εγγυήσεις από 10.000 έως 20.000 ευρώ.