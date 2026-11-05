Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Θεωρώ απίστευτο ότι προφυλακίστηκε» – «Θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο»

Σε μία εκτενή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τοποθέτηση για τον Πέτρο Φιλιππίδη προχώρησε ο Γιάννης Μπέζος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, την Πέμπτη (5/11).

Ο γνωστός ηθοποιός συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του πρώην συνεργάτη του, εκφράζοντας την άποψη ότι η αθώωσή του για την κατηγορία του βιασμού δεν έλαβε την ίδια δημοσιότητα με τις αρχικές καταγγελίες.

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Παράλληλα, χαρακτήρισε αδιανόητη την προφυλάκιση του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ δεν έκρυψε ότι θα επιθυμούσε να τον δει να επιστρέφει στο θέατρο.

Ο Γιάννης Μπέζος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η ενδεχόμενη επιστροφή του συναδέλφου του αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα, το οποίο εξαρτάται τόσο από τον ίδιο όσο και από την ανταπόκριση του κοινού.

«Άδικο για τον Πέτρο» – Τι είπε για τη δικαστική εξέλιξη

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η πρόσφατη δικαστική απόφαση που αφορά γυναίκα η οποία είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Στις 27 Οκτωβρίου 2026, η συγκεκριμένη γυναίκα κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση, με το δικαστήριο να της επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Για την καταγγελία αυτή, ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε αθωωθεί.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Γιάννης Μπέζος υποστήριξε ότι δεν δόθηκε η ίδια δημοσιότητα στην απαλλαγή του ηθοποιού και στη μεταγενέστερη δικαστική απόφαση σε βάρος της καταγγέλλουσας.

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«Είναι μια δικαίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή πέρασε με πολύ λιγότερη δημοσιότητα σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία είχαν γίνει γνωστές οι καταγγελίες.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε άδικη αυτή τη διαφοροποίηση, ενώ αναφέρθηκε και στην προσπάθεια του Πέτρου Φιλιππίδη να αποκαταστήσει τη δημόσια εικόνα του.

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Όπως σημείωσε, θεωρεί θετικό η προσπάθεια αυτή να συνοδεύεται από αυτοκριτική, όχι μόνο από τον ίδιο τον Φιλιππίδη αλλά και ευρύτερα από όσους τοποθετούνται για την υπόθεση.

«Το γεγονός ότι προφυλακίστηκε το θεωρώ απίστευτο»

Ο Γιάννης Μπέζος στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο κατά την οποία ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε προφυλακιστεί.

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Εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη, δήλωσε:

«Το γεγονός ότι προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα, το θεωρώ απίστευτο».

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Η τοποθέτησή του αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της συνέντευξης, καθώς ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δικαστικά και δημόσια ο συνάδελφός του.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η αθώωση του Πέτρου Φιλιππίδη για τη συγκεκριμένη καταγγελία βιασμού δεν αφορά τις δύο διαφορετικές υποθέσεις απόπειρας βιασμού, για τις οποίες κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό, τον Ιούλιο του 2025.

Πρόκειται για διακριτές δικαστικές υποθέσεις, με διαφορετικές αποφάσεις.

«Θα ήθελα να τον ξαναδώ στο θέατρο»

Ο Γιάννης Μπέζος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ο Πέτρος Φιλιππίδης να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή, έπειτα από την πολυετή απουσία του.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή του για το καλλιτεχνικό έργο του πρώην συνεργάτη του, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο ηθοποιό.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η επιστροφή στη σκηνή δεν αποτελεί μια απλή απόφαση.

Κατά τον ίδιο, το πρώτο ζήτημα είναι εάν ο Πέτρος Φιλιππίδης αισθάνεται προσωπικά έτοιμος να εκτεθεί ξανά μπροστά στο κοινό, μετά τις δικαστικές περιπέτειες και τη δημόσια συζήτηση που προηγήθηκε.

Το δεύτερο αφορά την ανταπόκριση των θεατών.

Ο Γιάννης Μπέζος υποστήριξε ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει εάν το κοινό θα επιλέξει να παρακολουθήσει ξανά τον ηθοποιό σε μια θεατρική παράσταση.

Από την πλευρά του, πάντως, εξέφρασε ξεκάθαρα την προσωπική του επιθυμία να τον δει και πάλι επί σκηνής.

Η αναφορά στον Άκη Πάνου και ο διαχωρισμός του έργου από την προσωπική ζωή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Γιάννης Μπέζος έθεσε και το ευρύτερο ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στο καλλιτεχνικό έργο ενός δημιουργού και την προσωπική του ζωή.

Ως παράδειγμα ανέφερε τον μουσικοσυνθέτη Άκη Πάνου, ο οποίος είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί για ανθρωποκτονία.

Ο Μπέζος υποστήριξε ότι η δικαστική ή προσωπική διαδρομή ενός καλλιτέχνη δεν οδηγεί αυτομάτως στην εξαφάνιση του έργου του από τη δημόσια ζωή.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στην περίπτωση ενός ηθοποιού, όπως ο Πέτρος Φιλιππίδης, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, καθώς ο ίδιος εμφανίζεται στη σκηνή και η παρουσία του συνδέεται άμεσα με την πρόσληψη της παράστασης από το κοινό.

Εκτίμησε, τέλος, ότι ο χρόνος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη

Οι δηλώσεις του Γιάννη Μπέζου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δικαστικές εξελίξεις έχουν επαναφέρει την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη στη δημόσια συζήτηση.

Η αθώωσή του για τη μία καταγγελία βιασμού και η πρόσφατη καταδίκη της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας αποτελούν διαφορετικά δεδομένα από την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, η οποία διατηρήθηκε σε δεύτερο βαθμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πιθανότητα επαγγελματικής επιστροφής του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Γιάννης Μπέζος επέλεξε να εκφράσει δημόσια την προσωπική του θέση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η τελική αποδοχή μιας ενδεχόμενης επιστροφής θα κριθεί από το ίδιο το θεατρικό κοινό.