Φάρσαλα: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Κυριακής (12/10), οι αρχές δέχθηκαν κλήση για το εργατικό ατύχημα της γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο.

Άμεσα στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.