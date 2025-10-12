Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα

Φάρσαλα: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Κυριακής (12/10), οι αρχές δέχθηκαν κλήση για το εργατικό ατύχημα της γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο.

Άμεσα στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ