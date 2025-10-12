Φάρσαλα: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά σε εκκοκκιστήριο
Σοβαρό εργατικό ατύχημα
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε εκκοκκιστήριο στα Φάρσαλα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα.
Ειδικότερα, το απόγευμα της Κυριακής (12/10), οι αρχές δέχθηκαν κλήση για το εργατικό ατύχημα της γυναίκας σε εκκοκκιστήριο στην περιοχή των Φαρσάλων.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, φέρεται να ακρωτηριάστηκε στο άνω άκρο.
Άμεσα στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΒ το οποίο μετέφερε την γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
