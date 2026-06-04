Ρέθυμνο: Εργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο – Χέρι εργαζομένου εγκλωβίστηκε στην μηχανή του κιμά

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (04.06) στο Ρέθυμνο, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Θύμα είναι ένας 27χρονος υπάλληλος κρεοπωλείου, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διάρκεια της εργασίας του, όταν το χέρι του εγκλωβίστηκε σε μηχανή κοπής κιμά.

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Στο κατάστημα επικράτησε αμέσως πανικός, με τους συναδέλφους του να σπεύδουν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ειδοποιώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ και τις αρχές.

Η κατάσταση του νεαρού εργαζόμενου κρίθηκε από την πρώτη στιγμή ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έφερε εκτεταμένα τραύματα.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την άμεση αεροδιακομιδή του στην Αθήνα, μέσω του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Τελικός προορισμός του τραυματία ήταν το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εξειδικευμένοι ιατροί ξεκίνησαν αμέσως μια μάχη με τον χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το χέρι του νεαρού υπέστη πολτοποίηση, γεγονός που καθιστά το έργο των γιατρών εξαιρετικά δύσκολο.

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Αυτή την ώρα, οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού επικεντρώνονται στη διάσωση των τμημάτων του μέλους που δεν έχουν υποστεί μη αναστρέψιμη ζημιά, με την οικογένεια και το περιβάλλον του 27χρονου να βιώνουν ώρες αγωνίας, αναμένοντας το επόμενο ιατρικό ανακοινωθέν.