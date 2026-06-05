Χανιά: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος μετά από πτώση από σκαλωσιά

Σημειώθηκε εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στο Αρώνι Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν έπεσε από σκαλωσιά ύψους τριών μέτρων ένας εργαζόμενος.

Σύμφωνα με όσα γράφε το zarpanews.gr, ο εργαζόμενος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εργασιών και έπεσε.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Χανίων σε ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι ο εργαζόμενος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου.

Με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο τα τραύματα του εργαζόμενου δεν εμπνέουν ανησυχία.