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Χανιά: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος μετά από πτώση από σκαλωσιά

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα τραύματα του άνδρα δεν εμπνέουν ανησυχία

Χανιά: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος μετά από πτώση από σκαλωσιά
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ /EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά

Σημειώθηκε εργατικό ατύχημα σε οικοδομή στο Αρώνι Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν έπεσε από σκαλωσιά ύψους τριών μέτρων ένας εργαζόμενος.

Σύμφωνα με όσα γράφε το zarpanews.gr, ο εργαζόμενος έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εργασιών και έπεσε.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο Χανίων σε ανακοίνωση του γνωστοποίησε ότι ο εργαζόμενος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου.

Με βάση όσα μεταδίδει το ίδιο μέσο τα τραύματα του εργαζόμενου δεν εμπνέουν ανησυχία.

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