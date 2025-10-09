Πάτρα: ΙΧ καταπλάκωσε και τραυμάτισε σοβαρά 22χρονο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Το περιστατικό συνέβη σε μάντρα – διαλυτήριο αυτοκινήτων
Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έγινε το πρωί της Πέμπτης (9/10) στην Πάτρα όταν αυτοκίνητο καταπλάκωσε 22χρονο εργαζόμενο σε μάντρα αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το pelop.gr, ο νεαρός είχε σηκώσει το μπροστινό τμήμα ενός οχήματος χρησιμοποιώντας μια πρόχειρη μεταλλική κατασκευή, προκειμένου να το διαλύσει. Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο αυτοσχέδιος μηχανισμός στήριξης υποχώρησε, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω του.
Ο 22χρονος άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν τον απεγκλωβισμό του. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, είχε τραυματιστεί στα πόδια και στη μέση.
