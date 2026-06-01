Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα – Τραυματίστηκε στο χέρι 61χρονος στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη

Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Ένας 61χρονος εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που έχρηζε ιατρικής φροντίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ο 61χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.

