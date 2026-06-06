Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα: Τραυματίστηκε 23χρονος ναυτικός
Βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών
Τραυματίστηκε 23χρονος αλλοδαπός ναυτικός, μέλος πληρώματος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυπριακή σημαία, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός ναυτικός τραυματίστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ βρισκόταν στη ζώνη ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.
πηγή στην Google
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