Εύβοια: 33χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο (Βίντεο)

Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Κυριακής (14/09) στην Εύβοια, όπου ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, στον δρόμο Χαλκίδας – Αρτάκης, στη Λιανή Άμμο, σημειώθηκε το περιστατικό, όπου εξετράπη της πορείας της η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος και βγήκε εκτός δρόμου και άρπαξε φωτιά.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η σύγκρουση έγινε εξαιτίας ενός φορτηγού όπου ο οδηγός φέρεται να έστριψε αριστερά σε διπλή γραμμή, με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει στο πίσω μέρος του και ο αναβάτης να πέσει πάνω σε μπάρες.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες στο ειδησεογραφικό μέσο eviaonline, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που η μηχανή ακολούθησε πορεία 200 μέτρων μέχρι να σταματήσει και να πάρει φωτιά – ενώ το ένα χέρι του 33χρονου φέρεται να κατέληξε στη θάλασσα και να ανασύρθηκε από πυροσβέστη.

Για το τροχαίο συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.