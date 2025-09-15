Εύβοια: 33χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο (Βίντεο)
Συνελήφθη ο οδηγός φορτηγού
Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Κυριακής (14/09) στην Εύβοια, όπου ένας 33χρονος έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με όσα γράφει το evima.gr, στον δρόμο Χαλκίδας – Αρτάκης, στη Λιανή Άμμο, σημειώθηκε το περιστατικό, όπου εξετράπη της πορείας της η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος και βγήκε εκτός δρόμου και άρπαξε φωτιά.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η σύγκρουση έγινε εξαιτίας ενός φορτηγού όπου ο οδηγός φέρεται να έστριψε αριστερά σε διπλή γραμμή, με αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει στο πίσω μέρος του και ο αναβάτης να πέσει πάνω σε μπάρες.
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες στο ειδησεογραφικό μέσο eviaonline, ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση που η μηχανή ακολούθησε πορεία 200 μέτρων μέχρι να σταματήσει και να πάρει φωτιά – ενώ το ένα χέρι του 33χρονου φέρεται να κατέληξε στη θάλασσα και να ανασύρθηκε από πυροσβέστη.
Για το τροχαίο συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού.
