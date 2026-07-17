Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά, επιχειρησαν 35 πυροσβεστες και 5 εναέρια μέσα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.