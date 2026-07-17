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Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά, επιχειρησαν 35 πυροσβεστες και 5 εναέρια μέσα

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά στα Πολιτικά Ευβοίας: Χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά, επιχειρησαν 35 πυροσβεστες και 5 εναέρια μέσα
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις οι οποίες κατάφεραν να την θέσουν χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε 30 λεπτά.

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Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μετέβη το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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