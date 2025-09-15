Ρέθυμνο: Έχασε τη ζωή του 46χρονος τουρίστας στην παραλία της Σκαλέτας

Ένας 46χρονος από την Γερμανία άφησε την τελευταία του πνοή σε παραλία του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Κυριακή (14/09) το μεσημέρι, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο 46χρονος έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που βρισκόταν στην παραλία της Σκαλέτας στο δήμο Ρεθύμνου.

Λουόμενοι εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και τον έβγαλαν στην ακτή ενώ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.