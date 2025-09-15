Χαλκίδα: Νεκρός σε τροχαίο 33χρονος μοτοσικλετιστής – “Εκσφενδονίστηκε πολλά μέτρα μακριά”
"Η μηχανή του πήρε αμέσως φωτιά λες και έγινε έκρηξη"
Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 14/9 στην παραλιακή ζώνη της Λιανής Άμμου στη Χαλκίδα, είναι ένας 33χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με το evima.gr, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στον δρόμο Χαλκίδας-Αρτάκης, στο ύψος της κάβας κρασιών «Νεμέα», όταν ένα φορτηγό έκανε αναστροφή μπροστά από τον 33χρονο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην καταφέρει να το αποφύγει.
Η μηχανή εκτοξεύτηκε στην απέναντι προστατευτική μπάρα, πήρε φωτιά και σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω, έξω από το κέντρο διασκέδασης «FIX».
«Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, το παιδί εκσφενδονίστηκε πολλά μέτρα μακριά, η μηχανή του πήρε αμέσως φωτιά λες και έγινε έκρηξη» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.
Ο 33χρονος ήταν κάτοικος Χαλκίδας και εργαζόταν ως μπάρμαν σε γνωστό μαγαζί της πόλης, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
