Φωτιά στο Καλέντζι Ευβοίας – Καίει σε χαμηλή βλάστηση
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Καλέντζι Ευβοίας το βράδυ της Παρασκευής 17/7.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στην περιοχή Καλέντζι (Πράσινο) στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου Ταμυνέων.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου και συμβάλει και ο δήμος Κύμης Αλιβερίου με υδροφόρες.
Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά στα 2 στρέμματα και είναι σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις