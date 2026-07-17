Φωτιά στο Καλέντζι Ευβοίας – Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στο Καλέντζι Ευβοίας το βράδυ της Παρασκευής 17/7.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα στην περιοχή Καλέντζι (Πράσινο) στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου Ταμυνέων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού κλιμακίου Αλιβερίου και συμβάλει και ο δήμος Κύμης Αλιβερίου με υδροφόρες.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά στα 2 στρέμματα και είναι σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.