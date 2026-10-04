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Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Αποκαταστάθηκαν η κυκλοφορία μεταξύ Άνω Λιοσίων και Ασπροπύργου και η ηλεκτροδότηση έως τον Λουτρόπυργο. Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων αναμένει η Hellenic Train.

Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία μετά τη φωτιά στον Ασπρόπυργο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:13

Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια–Ασπρόπυργος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια–Λουτρόπυργος, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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Η διακοπή που προκάλεσε η πυρκαγιά

Νωρίτερα, λόγω της πυρκαγιάς, είχε διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια–Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση μεταξύ Άνω Λιοσίων και Λουτρόπυργου.

Η αμαξοστοιχία 1314, που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, είχε παραμείνει στον σταθμό Άνω Λιοσίων. Η εταιρεία είχε προειδοποιήσει για καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε το αίτημα της Πολιτικής Προστασίας. Αναμένονται χάρτες και δεδομένα από δορυφορικές εικόνες για την υποστήριξη των φορέων που διαχειρίζονται τις συνέπειες της κακοκαιρίας.