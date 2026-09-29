Στον Ασπρόπυργο ο Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το νέο Γυμνάσιο της πόλης – “Συνειδητή επιλογή η ανάταξη των σχολικών υποδομών”

Επίσκεψη στον Ασπρόπυργο πραγματοποιεί σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τοπικούς φορείς και κατοίκους της Δυτικής Αττικής.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του πρωθυπουργού ήταν το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, το οποίο είναι καινούργιο και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο.

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Με την άφιξή του στο σχολικό συγκρότημα, ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες. Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο. Μάλιστα, έκανε και πλάκα με μαθητές που φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα, απαντώντας τους χαμογελαστός: «Τώρα ανεβαίνω!». Στις τάξεις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν»

Η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε φέτος με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν σε άλλο χώρο, με τις αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε κοντέινερ. Στο σχολείο φοιτούν περί τα 270 παιδιά.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο της πόλης, Γιάννη Ηλία. Στην ατζέντα της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης στον Ασπρόπυργο θα ολοκληρωθεί στις 12:00 το μεσημέρι, οπότε και ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο κέντρο της πόλης για να περιπατήσει στους κεντρικούς δρόμους και να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής.

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Στο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου, τον πρωθυπουργό συνόδευε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.