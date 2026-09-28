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ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού μετά τη φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο

Είχε διακοπεί προσωρινά

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του Προαστιακού μετά τη φωτιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:12

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σε απορρίμματα στην περιοχή “ΝΟΥΝΟΥ” στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:00.

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Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ο δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαθέσει μηχάνημα έργου.

Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού, δεδομένου ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον των συρμών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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