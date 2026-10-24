Η Βουλή φωταγωγείται για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας

Με το λογότυπο της εκστρατείας «End Polio Now» φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής, Συμμετέχοντας στον παγκόσμιο αγώνα για την οριστική εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας, ανθρωπισμού και διεθνούς αλληλεγγύης.

Η συμβολική αυτή δράση υλοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρυ, ενώνοντας τη φωνή της χώρας μας με τη διεθνή κινητοποίηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ελληνική Βουλή ως ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός της χώρας, «αγκαλιάζει πρωτοβουλίες υψηλής ανθρωπιστικής αξίας, αναδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωση της ελληνικής Πολιτείας στο υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής και στην προστασία κάθε παιδιού» και στ.

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Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Διεθνές Ρόταρυ ηγείται της παγκόσμιας συμμαχίας με τον ΠΟΥ, τη UNICEF και το CDC, έχοντας διαθέσει 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια και συμβάλει στον εμβολιασμό πάνω από 3 δισεκατομμυρίων παιδιών, επιτυγχάνοντας μείωση των κρουσμάτων κατά 99,9%. Καθώς όμως η νόσος παραμένει απειλή όσο δεν εξαλείφεται και η τελευταία εστία, η φωταγώγηση του Κοινοβουλίου, το οποίο ταυτόχρονα έθεσε και υπό την τιμητική του αιγίδα τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πολιομυελίτιδας, λειτουργεί ως μια φωτεινή υπενθύμιση διεθνούς εγρήγορσης, επιστημονικής πρόληψης και ευθύνης απέναντι στο μέλλον όλων των παιδιών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ