Pizza Fan: Πάνω από 35 εκατ. ευρώ η ζημιά του Δημοσίου – 23 συλλήψεις και 109 ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία

Σε περισσότερα από 35 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά πλέον η Ελληνική Αστυνομία τη ζημιά του Δημοσίου από την υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής στην αλυσίδα Pizza Fan, ενώ η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη φέρεται να ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή (23/10) η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτυπώνουν το εύρος της υπόθεσης, με τις Αρχές να ερευνούν τη λειτουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού απόκρυψης εσόδων που φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από το 2016.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 23 άτομα συνελήφθησαν κατά τη συντονισμένη επιχείρηση της Πέμπτης (22/10), ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο φέρεται να επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς έκδοση απόδειξης, μέσω της λειτουργίας «κέρασμα».

Από τα 25 στα 35 εκατ. ευρώ – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ανεβάζει την εκτιμώμενη οικονομική ζημιά του Δημοσίου σε περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ, έναντι των αρχικών πληροφοριών που έκαναν λόγο για τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ.

Η νέα εκτίμηση αφορά μη αποδοθέντες φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ για την περίοδο 2016-2026.

Παράλληλα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά μεγέθη: τα 150 εκατ. ευρώ αφορούν τη φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφθηκε, ενώ τα 35 εκατ. ευρώ αποτελούν την εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων για το Δημόσιο.

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Υπενθυμίζεται ότι το DEBATER είχε αποκαλύψει τη μυστική κρύπτη με περίπου 1,1 εκατ. ευρώ και την επέκταση των αστυνομικών ερευνών στα καταστήματα franchise.

Πώς λειτουργούσε το «κέρασμα» στις παραγγελίες

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το φερόμενο κύκλωμα αξιοποιούσε ένα ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα παραγγελιοληψίας.

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Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν αρχικά στο κεντρικό σύστημα της εταιρείας, το οποίο λειτουργούσε από το Χαλάνδρι, και στη συνέχεια προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα.

Όταν μια παραγγελία ολοκληρωνόταν, ο υπάλληλος μπορούσε να επιλέξει την έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και την ακύρωση της παραγγελίας.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για ορισμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου εμφανιζόταν μία επιπλέον λειτουργία, με την ονομασία «κέρασμα».

Μέσω αυτής μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς να εκδοθεί το προβλεπόμενο φορολογικό παραστατικό.

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Το κρίσιμο στοιχείο ήταν ότι οι συγκεκριμένες παραγγελίες εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, παρότι δεν εκδιδόταν απόδειξη.

Έτσι, κατά την αστυνομική εκτίμηση, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπορούσαν να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές Αρχές.

Ο μηχανισμός είχε παρουσιαστεί ήδη στο αναλυτικό ρεπορτάζ του DEBATER για το κόλπο με το «κέρασμα» και τις αποδείξεις.

Μηνιαίες συναντήσεις σε εμπορικό κέντρο για την παράδοση μετρητών

Μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις της αστυνομικής ανακοίνωσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να συγκεντρώνονταν τα χρήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι διαχειριστές των καταστημάτων μετέφεραν μετρητά με μέτρα ασφαλείας και τα παρέδιδαν στα αρχηγικά μέλη της φερόμενης οργάνωσης.

Οι παραδόσεις φέρεται να πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου.

Στις ίδιες συναντήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, παρουσιαζόταν και αξιολογούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου, σε συνάρτηση με τα έσοδα που φέρεται να αποκρύπτονταν.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί, κατά τις Αρχές, ένδειξη οργανωμένου μηχανισμού συγκέντρωσης και διαχείρισης χρημάτων.

Η εταιρεία στην Κύπρο και το ποσοστό 0,01%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας.

Σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, ο 68χρονος που περιγράφεται ως αρχηγικό μέλος της φερόμενης οργάνωσης κατείχε το 0,01% της ελληνικής εταιρείας.

Το υπόλοιπο 99,99% ανήκε σε εταιρεία με έδρα το εξωτερικό.

Κατά τις πληροφορίες που συνοδεύουν την αστυνομική ανακοίνωση, πρόκειται για εταιρεία με έδρα την Κύπρο, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να ήταν ο 68χρονος και ο 51χρονος που χαρακτηρίζεται ως υπαρχηγός.

Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη εταιρική δομή συνδεόταν με τη διαχείριση των οικονομικών ροών και των εσόδων.

Ποιοι ήταν οι ρόλοι των εννέα βασικών εμπλεκομένων

Η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει συγκεκριμένους ρόλους για εννέα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρική θέση στον μηχανισμό.

68χρονος: Φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας, με ευθύνη για τη συνολική δομή και λειτουργία της οργάνωσης.

Φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας, με ευθύνη για τη συνολική δομή και λειτουργία της οργάνωσης. 51χρονος: Φερόμενος υπαρχηγός, με ρόλο οικονομικού διευθυντή και βασικού επιχειρησιακού διαχειριστή.

Φερόμενος υπαρχηγός, με ρόλο οικονομικού διευθυντή και βασικού επιχειρησιακού διαχειριστή. 57χρονος: Διευθυντής λειτουργίας, που φέρεται να συντόνιζε τα καταστήματα, να μετέφερε οδηγίες και να προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους.

Διευθυντής λειτουργίας, που φέρεται να συντόνιζε τα καταστήματα, να μετέφερε οδηγίες και να προειδοποιούσε για επικείμενους ελέγχους. 51χρονος διευθυντής μηχανογράφησης: Υπεύθυνος, κατά την ΕΛ.ΑΣ., για τις τεχνικές λειτουργίες του επίμαχου μηχανισμού.

Υπεύθυνος, κατά την ΕΛ.ΑΣ., για τις τεχνικές λειτουργίες του επίμαχου μηχανισμού. 37χρονος: Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, με φερόμενο ρόλο στη διαχείριση και διακίνηση χρημάτων.

Εργαζόμενος στο λογιστήριο και διαχειριστής καταστήματος, με φερόμενο ρόλο στη διαχείριση και διακίνηση χρημάτων. 47χρονος: Φέρεται να συμμετείχε στην οικονομική παρακολούθηση και εφαρμογή του μηχανισμού.

Φέρεται να συμμετείχε στην οικονομική παρακολούθηση και εφαρμογή του μηχανισμού. 40χρονος: Διαχειριστής δύο καταστημάτων, με φερόμενη συμμετοχή στη λειτουργία του συστήματος.

Διαχειριστής δύο καταστημάτων, με φερόμενη συμμετοχή στη λειτουργία του συστήματος. 43χρονος: Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Διαχειριστής καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη και επιθεωρητής σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 44χρονος: Επιθεωρητής καταστημάτων, που φέρεται να μετέφερε οδηγίες και να συντόνιζε τη λειτουργία του μηχανισμού.

Οι παραπάνω ρόλοι αποδίδονται στα συγκεκριμένα πρόσωπα από την αστυνομική έρευνα και δεν αποτελούν διαπιστώσεις δικαστικής απόφασης.

Για την επιχειρηματική διαδρομή του ιδρυτή της Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, το DEBATER έχει δημοσιεύσει αναλυτικό αφιέρωμα.

Η κρύπτη με τα 1,1 εκατ. ευρώ και τα 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα των ερευνών σε γραφεία, καταστήματα και κατοικίες στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν:

1.288.732,60 ευρώ σε μετρητά.

σε μετρητά. 52 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών .

. 6 πολυτελή αυτοκίνητα και 3 μοτοσυκλέτες .

και . 92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα .

. Ένας φορολογικός μηχανισμός.

Κινητά τηλέφωνα, USB, tablet, φορητοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και σημειώσεις.

Από τα κατασχεθέντα μετρητά, περίπου 1,1 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στη βίλα του 68χρονου φερόμενου ως αρχηγού, στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η πρόσβαση στον κρυφό χώρο γινόταν από πόρτα που βρισκόταν πίσω από έπιπλο.

Τα χρήματα πρόκειται να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

108 εκθέσεις ελέγχου και διαδικασίες δέσμευσης περιουσιών

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και άλλες υπηρεσίες.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά από καταγγελία για πιθανές παραβάσεις της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας και σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026 συντάχθηκαν συνολικά 108 εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ζήτησε από την αρμόδια Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος να κινηθούν διαδικασίες δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τι υποστηρίζει η Pizza Fan στην ανακοίνωσή της

Στο μεταξύ, η Pizza Fan προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για τη φορολογική υπόθεση.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι πολυάριθμες προωθητικές ενέργειες με δωρεάν προϊόντα ενδέχεται να έχουν δημιουργήσει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της και των καταστημάτων της.

Παράλληλα, δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών, ενώ ζητά συγγνώμη για την αιφνίδια διακοπή της εξυπηρέτησης των πελατών.

Η θέση αυτή της εταιρείας δεν αναιρεί τα ευρήματα που ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα οποία αποτελούν αντικείμενο της ποινικής και φορολογικής διερεύνησης.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.