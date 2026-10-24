Άρτα: Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση 76χρονου – Τον εντόπισε drone σε δύσβατη περιοχή

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 76χρονου άνδρα στην Άρτα, ο οποίος αγνοούνταν επί δύο ημέρες και εντοπίστηκε ζωντανός, αλλά εξαντλημένος, σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή των Τζουμέρκων.

Το Σάββατο (24/10), το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που το drone της ειδικής ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» εντοπίζει τον ηλικιωμένο, καθώς και από την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε.

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Ο 76χρονος είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στον Καταρράκτη Άρτας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Άρτα: Πώς εντοπίστηκε ο 76χρονος από το drone της Πυροσβεστικής

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου πραγματοποιήθηκαν σε μια ορεινή περιοχή με δύσκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστούσε ιδιαίτερα απαιτητική την επιχείρηση.

Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, όταν το drone της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» της Πυροσβεστικής εντόπισε τον αγνοούμενο σε απόκρημνο και απομακρυσμένο σημείο.

Ο άνδρας ήταν ζωντανός, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση εξάντλησης.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση προσέγγισης και ασφαλούς απομάκρυνσής του από το σημείο.

Η μεγάλη κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων

Για την υποστήριξη των ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από διαφορετικές υπηρεσίες.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν:

Δύο πυροσβεστικά οχήματα από τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Βορείων Τζουμέρκων και Αθαμανίου.

Μία ομάδα της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Ένας διασωστικός σκύλος της 5ης ΕΜΑΚ.

Η ειδική ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Η συνεργασία των επίγειων διασωστικών δυνάμεων με την ομάδα χειρισμού του drone επέτρεψε τον εντοπισμό του 76χρονου και την οργάνωση της επιχείρησης απομάκρυνσής του.

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Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Μετά τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο όπου βρισκόταν και ανέλαβαν τη μεταφορά του σε ασφαλή, προσβάσιμη τοποθεσία.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 76χρονο και τον διακόμισε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Βίντεο: Η στιγμή του εντοπισμού και η διάσωση

Στο υλικό που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική αποτυπώνονται στιγμές από τον εντοπισμό του ηλικιωμένου μέσω του drone, καθώς και από την επιχείρηση των διασωστών στην ορεινή περιοχή.

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Το περιστατικό αναδεικνύει τη σημασία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απομακρυσμένες περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Δείτε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης: