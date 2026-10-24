Γερμανία: Στις φλόγες η «Φωλιά του Αετού» του Χίτλερ – Συνελήφθη 33χρονος για εμπρησμό

Σοβαρές καταστροφές υπέστη από μεγάλη πυρκαγιά η περίφημη «Φωλιά του Αετού» (Eagle’s Nest), το ιστορικό ορεινό καταφύγιο που είχε κατασκευαστεί για τον Αδόλφο Χίτλερ στις βαυαρικές Άλπεις της Γερμανίας.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στο Κέλσταϊνχαους (Kehlsteinhaus), κοντά στο Μπέρχτεσγκάντεν, προκαλώντας την κινητοποίηση περίπου 200 πυροσβεστών, οι οποίοι έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

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Οι γερμανικές Αρχές συνέλαβαν έναν 33χρονο Γερμανό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Η εισαγγελία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρησμού από πρόθεση, χωρίς να έχει προσδιοριστεί οριστικά το κίνητρο.

Ο 33χρονος με την κόκκινη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου των τοπικών Αρχών, ο ύποπτος εντοπίστηκε ενώ πυροσβέστες και αστυνομικοί κατευθύνονταν προς το σημείο της πυρκαγιάς.

Οι διασώστες διασταυρώθηκαν με έναν άνδρα που οδηγούσε κόκκινη μοτοσικλέτα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας.

Ο οδηγός προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς οι Αρχές άρχισαν να διερευνούν πιθανή εμπλοκή του στην εκδήλωση της φωτιάς.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Τράουνσταϊν, Ράινερ Φίτσε, ανέφερε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία παραπέμπουν σε εμπρησμό από πρόθεση.

Ο 33χρονος έχει δεσμούς με την περιοχή, χωρίς ωστόσο να κατοικεί μόνιμα εκεί.

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🇩🇪 Hitler’s Eagle’s Nest (Kehlsteinhaus) near Berchtesgaden was largely destroyed by fire overnight. Police detained a 33-year-old German man nearby; arson is suspected. No injuries reported — AP / Bavarian authorities. https://t.co/WFA3UjMbie— SIlentlySIrs◾️backup (@SilentlysirsX) October 24, 2026

Εξετάζεται ακόμη και πολιτικό κίνητρο

Οι εισαγγελικές Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η πράξη να συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας που, σύμφωνα με τις ίδιες, αντιμετωπίζει ο συλληφθείς.

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Ωστόσο, λόγω της ιστορικής σημασίας του κτιρίου και της σύνδεσής του με το ναζιστικό καθεστώς, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου.

Ο ύποπτος εξετάστηκε από ψυχίατρο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές ενέκριναν την προσωρινή νοσηλεία του σε ψυχιατρική δομή.

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Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της πυρκαγιάς και η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του 33χρονου.

Ολονύχτια μάχη 200 πυροσβεστών σε υψόμετρο 1.834 μέτρων

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα πλέον δυσπρόσιτα σημεία των βαυαρικών Άλπεων.

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Το Κέλσταϊνχαους βρίσκεται σε υψόμετρο 1.834 μέτρων, πάνω σε βραχώδη προεξοχή, γεγονός που δυσκόλεψε σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και την ανάπτυξη των δυνάμεων.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από ανιχνευτή καπνού του κτιρίου.

Όταν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στην περιοχή, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει το ιστορικό κτίσμα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε ακόμη δυσκολότερη εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Αρχικά στην περιοχή σημειώνονταν βροχοπτώσεις, οι οποίες στη συνέχεια μετατράπηκαν σε χιονόπτωση, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους.

Ο Μίχαελ Μπραντλ, στέλεχος της τοπικής Πυροσβεστικής, εξήγησε ότι η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη τόσο λόγω του υψομέτρου όσο και εξαιτίας της κατάστασης του κτιρίου.

«Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κίνδυνος κατάρρευσης – Μεγάλες ζημιές στο ιστορικό κτίριο

Έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν την ένταση της πυρκαγιάς και να σβήσουν τις τελευταίες εστίες το απόγευμα του Σαββάτου (24/10).

Ωστόσο, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, ενώ η ακριβής κατάσταση της κατασκευής θα αποτιμηθεί όταν καταστεί ασφαλής η πρόσβαση.

Από την πυρκαγιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τι είναι η «Φωλιά του Αετού» του Χίτλερ

Το Κέλσταϊνχαους κατασκευάστηκε την περίοδο 1937-1938 και αποτέλεσε μέρος του συγκροτήματος του Ομπερσάλτσμπεργκ, το οποίο χρησιμοποιούσαν ο Αδόλφος Χίτλερ και υψηλόβαθμα στελέχη του ναζιστικού καθεστώτος.

Το κτίριο βρισκόταν σε στρατηγικό σημείο με πανοραμική θέα στις Άλπεις και χρησιμοποιούνταν για την υποδοχή επισκεπτών και αξιωματούχων.

Παρότι έχει συνδεθεί ιστορικά με τον Χίτλερ, ο ίδιος το επισκεπτόταν σχετικά σπάνια.

Σε μικρή απόσταση βρισκόταν και το Μπέργκχοφ, η εξοχική κατοικία του ναζιστή δικτάτορα.

Σε αντίθεση με άλλες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, η «Φωλιά του Αετού» δεν καταστράφηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά τον πόλεμο διατηρήθηκε ως ιστορικό μνημείο, ενώ από το 1952 λειτουργούσε ως εστιατόριο, φιλοξενώντας παράλληλα έκθεση για την ιστορία του ναζιστικού καθεστώτος.

Αποτελούσε ένα από τα γνωστότερα τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Aktuelles Polizeivideo vom Kehlsteinhaus https://t.co/hkVltqWv7U— MartinaKlar (@MartinaKlar) October 24, 2026

Βαυαρία: «Το ιστορικό κτίριο δεν θα εγκαταλειφθεί»

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές, οι τοπικές Αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να διατηρήσουν τον ιστορικό χαρακτήρα του χώρου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, διαβεβαίωσε ότι το Κέλσταϊνχαους δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί.

Η τύχη του κτιρίου θα εξεταστεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδικούς στην προστασία ιστορικών μνημείων.

Η πυρκαγιά επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της διατήρησης χώρων που συνδέονται με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, ως τόπων ιστορικής μνήμης και εκπαίδευσης.