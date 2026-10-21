Πειραιάς: Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα – Δεν περιείχε τίποτα

Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς η ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση αποδείχθηκε άδεια, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Άδεια αποδείχθηκε η ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου, στο κέντρο του Πειραιά.

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Ο εντοπισμός της είχε προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, καθώς το αντικείμενο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο είχε σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακόπτοντας την κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραολή Δημητρίου, καθώς και σε τμήμα της οδού Τσαμαδού.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, ο εντοπισμός της βαλίτσας είχε σημάνει συναγερμό στις Αρχές, μέχρι να διαπιστωθεί το περιεχόμενό της.

Τελικά, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, η βαλίτσα ήταν άδεια και δεν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο.